Monitor gaming LG da 27 pollici a meno di 150€

Amazon oggi propone in offerta un interessante monitor che scende al prezzo più basso registrato sull’ecommerce di Bezos. Si tratta di un buon monitor, senza enormi pretese, ma al contempo estremamente economico. L’LG 27MP59G è un modello a basso costo, ma che offre tutto il necessario per immergersi completamente nelle sessioni di gioco. Decisamente conveniente è la possibilità di acquistare il monitor con la Carta del Docente, che permette di ultimare l’acquisto creando semplicemente un buono dal sito dedicato.

Monitor LG 27MP59G: caratteristiche tecniche

Partendo dal pannello, LG propone una soluzione IPS Full HD (1920×1080) da 27 pollici in grado di offrire una riproduzione cromatica molto più fedele rispetto ai tradizionali pannelli TN. Questo è accompagnato da un tempo di risposta GtG di solo 1ms che elimina del tutto l’effetto scia. Il refresh rate è di 75Hz, leggermente più alto rispetto ai tradizionali 60Hz, ma sufficiente per apprezzare una maggiore fluidità dell’immagine. A supportare la frequenza di aggiornamento ci pensa il FreeSync di AMD che elimina quasi del tutto i problemi di tearing e stuttering, causati dall’assenza di sincronizzazione verticale dei frame.

Sul fronte della connettività troviamo un pannello I/O piuttosto essenziale. Una porta VGA, una HDMI ed una DisplayPort insieme al classico jack da 3,5mm per le cuffie. Anche se ridotta, dispone comunque di tutte le connessioni di cui si può avere bisogno per sfruttare al massimo le prestazioni del PC. Il monitor viene inoltre fornito con una base V-line. Questa permette di regolarlo sia in altezza che inclinazione per ottenere il miglior angolo di visione ed un maggiore coinvolgimento nell’azione di gioco. Ad un prezzo di soli 149,99 euro su Amazon, con uno sconto di circa 70 euro sul prezzo di listino, è sicuramente un’ottima soluzione per chi non vuole spendere le cifre astronomiche che caratterizzano il settore gaming.