SSD PCIe da 1TB a meno di 100 euro su Amazon

Se avete bisogno di un SSD capiente, veloce e soprattutto economico, il Black Friday in anticipo di Amazon ha la soluzione per voi. Quello che vi proponiamo oggi infatti è uno dei migliori SSD presenti sul mercato. Nonostante le prestazioni eccellenti, oggi il portale di e-commerce lo propone ad un prezzo davvero incredibile: parliamo del Sabrent Rocket Q, nel taglio da ben 1TB.

SSD Sabrent Rocket Q da 1 TB: le specifiche tecniche

Innanzitutto va sottolineato che si tratta di un dispositivo NVMe. Questo vuol dire che avremo bisogno di uno slot M.2 sulla scheda madre per poterlo installare. Il vantaggio è che questi SSD sfruttano il protocollo PCIe 3.0, raggiungendo velocità impossibili per un SSD SATA III. Il Sabrent Rocket Q infatti raggiunge una velocità di lettura di 3300 MB/s ed in scrittura di 3000 MB/s.

Come ormai abituati dall’azienda, la componentistica utilizzata è di prima qualità. Per le memorie Sabrent si affida alle NAND Micron QLC, affiancate da un controller Phison E12S. Non manca la cache DRAM che permette all’SSD di mantenere prestazioni costanti e coerenti a prescindere dal carico di lavoro o dallo spazio già occupato. Si tratta in breve di una delle migliori proposte (se non proprio la migliore) disponibili sul mercato quando si parla di rapporto qualità/prezzo.

Tuttavia se già al prezzo di listino (129,99 euro) risulta estremamente conveniente, oggi Amazon lo propone a soli 97,42 euro con uno sconto del 25%. Tenuto conto che si tratta di un SSD NVMe con cache DRAM è semplicemente un’offerta da prendere al volo.