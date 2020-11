Anche Unieuro ha deciso di celebrare il Singles’ Day proponendo il 22% di sconto su migliaia di prodotti in vendita attraverso lo store. La ricorrenza (in italiano il Giorno dei Single), per chi non ne fosse a conoscenza, è particolarmente sentita in Cina, ma negli ultimi anni si è iniziato a sentirne parlare anche da noi. Tutte le offerte sono raccolte in una pagina dedicata.

Sconto del 22% per il Singles’ Day su Unieuro

Tra gli articoli più interessanti lo smartphone pieghevole Samsung Galaxy Z Fold 2, il Galaxy Note 10 Lite che grazie al supporto per il pennino può essere d’aiuto nella produttività in movimento e il televisore Philips 65PUS8535 con risoluzione 4K. Nel catalogo del negozio online ce ne sono ovviamente molti altri. L’iniziativa scade a mezzanotte.

Così come per Mediaworld, anche Unieuro pone alcune limitazioni per quanto riguarda i prodotti acquistabili approfittando della promozione: sono esclusi volantini, speciali, quelli dei marchi Tre, Dyson, Apple (iPhone e AirPods), console, computer fissi e notebook, tablet, monitor, webcam, stampanti climatizzatori e quelli interessati da altri sconti già attivi.