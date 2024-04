I 5 migliori generatori di prompt AI per qualsiasi strumento AI

La vasta gamma di strumenti di intelligenza artificiale disponibili online ha spinto gli utenti a voler sfruttare sempre più l’AI per una varietà di attività. Una volta individuato lo strumento ideale, che potrebbe essere qualsiasi strumento basato sull’intelligenza artificiale, la sfida principale risiede nel capire come interagire efficacemente con l’AI. Infatti, per ottenere risposte soddisfacente che siano in linea con le richieste inserite, è fondamentale imparare a formulare nel miglior modo possibile una domanda da porre all’intelligenza artificiale, tenendo conto di ciò che si ha in mente.

Un processo che potrebbe non essere sempre così semplice come potrebbe sembrare e che può anche variare da uno strumento di intelligenza artificiale all’altro. Fortunatamente, parallelamente allo sviluppo di strumenti basati sull’intelligenza artificiale, come Copilot, chatgpt, Midjourney e altri, sono stati sviluppati numerosi strumenti utili che permettono di creare o ricercare un prompt ideale per ogni esigenza. Questo riduce notevolmente il tempo necessario per comprendere e scrivere il prompt perfetto per ottenere una risposta ottimale dall’intelligenza artificiale. Ecco come ottenere un suggerimento in modo efficiente, sfruttando i generatori di prompt AI.

Prompt Perfect: per comunicare con l’AI

Tra i migliori generatori di prompt, si trova Prompt Perfect, uno strumento in grado di creare un prompt perfetto per qualsiasi tipo di richiesta. Nella pratica, per utilizzare questo strumento, sarà sufficiente descrivere in modo chiaro cosa si intende chiedere all’intelligenza artificiale. Nella pratica, sarà necessario inserire i dettagli, le informazioni e tutto ciò che si desidera ottenere dalla risposta di un chatbot, come quello di ChatGPT. Il resto sarà gestito, in pochi minuti, da Prompt Perfect che sarà in grado di creare prompt ottimizzati per qualsiasi strumento AI.

Ma non solo, dopo il processo di creazione, è possibile anche effettuare un test prima dell’uso ufficiale del prompt. Infatti, su Prompt Perfect, basterà incollare il suggerimento ottimizzato dallo strumento nella casella di chat integrata dell’Assistente AI.

Come ottenere un prompt per Midjourney con FeedDough

FeeDough è uno strumento AI che genera prompt, specificamente dedicato a ChatGPT, Midjourney e Stable Diffusion. Il suo scopo è ottimizzare le richieste di ogni utente, rendendole il più dettagliate e specifiche possibili per ottenere risposte ottimali da ChatGPT. Tuttavia, ciò non esclude la possibilità di testare il prompt anche per altre intelligenze artificiali, come potrebbe essere Copilot o altre.

In base alle richieste dell’utente, FeeDough è in grado di generare un suggerimento dettagliato che comprenda tutte le sfumature e le informazioni contestuali che l’utente vorrebbe trasmettere, ma che spesso non riesce a formulare autonomamente senza il supporto di un generatore di prompt. FeeDough fornisce anche una serie di suggerimenti predefiniti da sfruttare se in linea con l’obiettivo previsto. Inoltre, come detto inizialmente, è possibile utilizzare FeeDough per piattaforme AI specifiche, come Midjourney. In questo caso, è necessario selezionare la scheda del generatore di prompt per Midjourney.

PromptStorm: dall’idea al prompt

Per accelerare ulteriormente la generazione di prompt, è possibile aggiungere PromptStorm, un’estensione gratuita di Chrome che integra una barra degli strumenti a ChatGPT, Claude e Gemini. Dopo aver scaricato l’estensione e aver acceduto, ad esempio, a ChatGPT, sarà presente un’icona aggiuntiva sul lato destro dello schermo. Nella pratica, sarà sufficiente premere su di essa per iniziare a utilizzare PromptStorm e le sue funzionalità.

Nello specifico, l’estensione è in grado di correggere, rimodulare, riscrivere o migliorare il prompt inserito. In pochissimo tempo e secondo le specifiche inserite, PromptStorm genererà una domanda personalizzata, da sfruttare comunicando con l’AI. Non solo è possibile personalizzare i propri prompt, ma è anche possibile esplorare la libreria di modelli di prompt predefiniti, adattati per varie attività.

Reliablesoft: il generatore di prompt ottimizzati

Oltre alle applicazioni e alle estensioni, è possibile accedere a Reliablesoft tramite il suo sito web. Il generatore di prompt AI accessibile da qualsiasi dispositivo. Reliablesoft consente di generare rapidamente una varietà di prompt diversi. Nella pratica, è necessario inserire l’idea del prompt e configurare le preferenze, come la selezione del tono di scrittura desiderato per i prompt generati.

Successivamente, si può procedere alla generazione del prompt e scegliere tra una, tre o cinque idee di prompt. In pochi secondi, Reliablesoft genererà i suggerimenti adatti alla richiesta. Infine, basterà scegliere il prompt migliore e utilizzarlo con lo strumento di intelligenza artificiale preferito.

ChatGPT: il chatbot si trasforma

Infine, ma non meno importante, il famoso chatbot di OpenAI, ChatGPT, che si trasforma in un perfetto creatore di prompt. Infatti, ChatGPT non è solo ottimo per impegnarsi in conversazioni naturali, ma può anche essere un incredibile generatore di prompt AI. Grazie alla sua interfaccia intuitiva è facile da utilizzare e permette di ottenere rapidamente, tramite chat, un prompt ideale per qualsiasi strumento di intelligenza artificiale.

Nella pratica, per ottenere un prompt generato da ChatGPT è necessario includere nella richiesta tutte le specifiche necessarie, come il tono, la lunghezza, l’obiettivo finale e la richiesta di suggerimenti specifici su come creare un prompt perfetto per un’attività specifica. Infine, è possibile verificare l’efficacia del lavoro dell’intelligenza artificiale di ChatGPT testando il prompt direttamente su di esso o utilizzando un altro strumento.