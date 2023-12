I bilanci degli exchange di Ethereum subiscono un brusco calo

Il dominio di Ethereum (ETH) sul mercato delle criptovalute è stato un po’ scosso dopo il recente crollo dei suoi bilanci sugli exchange. Secondo i dati di Santiment, l’offerta totale di ETH sui principali exchange di criptovalute è diminuita drasticamente nei sette giorni terminati il 20 dicembre 2023.

A mantenere il mercato di buon umore è stata la solida prestazione di due token – Kaspa (KAS) e InQubeta (QUBE). Le due criptovalute hanno attirato l’attenzione degli investitori e sono salite rapidamente in cima alla classifica.

InQubeta ha raccolto un’ampia base di utenti in pochi mesi. La piattaforma aiuta le aziende a trovare finanziatori per i progetti basati sull’intelligenza artificiale. Ha persino conquistato una posizione di rilievo nelle liste delle ICO di criptovalute migliori stilate da molti analisti.

Grazie alle innovazioni pionieristiche dell’AI in tutti i settori, InQubeta aiuta gli utenti di criptovalute a cogliere l’opportunità giusta al momento giusto. Il suo finanziamento in fase di prevendita è attualmente pari a 7,6 milioni di dollari e gli esperti hanno lodato i suoi casi d’uso unici.

InQubeta: portare le startup AI al livello successivo

InQubeta ha superato le aspettative grazie al suo modello unico. Il modello rende felici sia le startup sia i loro investitori con un ecosistema di investimento trasparente. Permette alle startup di accedere a una rete di investitori che vogliono partecipare al loro percorso di crescita.

La sua criptovaluta nativa, il token QUBE, è l’unica valuta in cui vengono accettati i pagamenti. L’uso di un unico token per tutte le transazioni mantiene inoltre l’uniformità della rete.

Il token ha un’offerta di 1,5 miliardi e il 65% di esso è destinato alla vendita. Il resto del token è destinato al pagamento di oneri quali consulenti, spese legali, mantenimento della liquidità e distribuzione dei premi.

QUBE è l’attuale token preferito che fa dimenticare tutte le preoccupazioni su quali criptovalute acquistare ora. Il token QUBE è stato costruito con un carattere deflazionistico che funge da scudo per i rendimenti contro l’inflazione. Quando il mercato è sottoposto a pressioni inflazionistiche, l’offerta di token QUBE diventa più scarsa. La scarsa disponibilità di token mantiene il suo valore stabile e le fluttuazioni di prezzo sono ridotte al minimo.

Al fine di aiutare le startup e gli investitori a interagire senza problemi, InQubeta ha progettato un marketplace di NFT. Gli NFT venduti sul portale sono asset tokenizzati che rappresentano il progetto della startup.

Un’azienda che ha bisogno di finanziamenti presenterà un’offerta con dettagli sulle ricompense in serbo per un potenziale investitore. Queste offerte vengono coniate come NFT e caricate sul marketplace per la comodità di tutti.

Gli investitori che apprezzano un progetto possono acquistare NFT, o frazioni di esso, e pagare con token QUBE. Una volta che il pagamento viene elaborato, le startup entrano in contatto con una community crescente di soggetti interessati, desiderosi di sostenere i loro progetti di AI.

Kaspa coinvolge 30 ambasciatori per incrementare l’impegno a livello globale

Ampiamente considerato come uno degli altcoin da tenere d’occhio quest’anno, Kaspa è una blockchain di layer 1 che implementa il protocollo blockDAG. Il protocollo blockDAG è una tecnologia di registro digitale che si rivela utile per l’elaborazione parallela delle transazioni e la loro rapida conferma. Il suo token nativo è KAS.

La piattaforma ha recentemente annunciato di aver reclutato 30 ambasciatori Kaspa per aumentare la sua diffusione a livello globale. Nell’ambito dell’iniziativa Kaspa Ambassador, le persone con una conoscenza approfondita della piattaforma lavorano per diffonderne la conoscenza.

Incoraggiano sviluppatori, istituti scolastici, investitori e commercianti a esplorare nuovi casi d’uso con Kaspa. Ogni ambasciatore rappresenta Kaspa nella propria regione.

Lif3 passerà alla blockchain di Ethereum

Ethereum è una popolare rete blockchain che alimenta diversi tipi di soluzioni decentralizzate, tra cui dApp, NFT e rollup. Il suo token nativo è ETH. Ethereum ha una vivace community di sviluppatori ed è nota per i suoi kit di strumenti che aiutano a distribuire rapidamente le dApp.

La blockchain è stata recentemente oggetto di notizie dopo che la piattaforma di staking Lif3 ha annunciato la migrazione alla rete Ethereum per migliorare la propria accessibilità ed efficienza.

Il team ha dichiarato che il passaggio aiuterà a semplificare gli acquisti per i suoi utenti e a creare spazio per l’espansione. In precedenza la piattaforma era alimentata dalla rete Fantom.

Conclusione

Considerato il mercato in costante evoluzione, Ethereum, InQubeta e Kaspa sono emerse come le migliori criptovalute da acquistare grazie alle loro prestazioni passate. Sono state in gran parte stabili e il loro potenziale di crescita dà loro una marcia in più quando si tratta di vedere il quadro generale.

Le loro caratteristiche uniche sono state progettate per garantire che chiunque possa sfruttare l’ecosistema DeFi per creare ricchezza. Questi tre token rappresentano un’aggiunta ideale al tuo portafoglio nel nuovo anno. Per tutto ciò che riguarda QUBE, puoi visitare il sito della prevendita di InQubeta.

