I migliori corsi online di illustrazione per il 2022

Quando si parla di illustrazione, è normale pensare a sketch, disegni tradizionali oppure digitali. Molti ignorano però che nel ramo dell'illustrazione si annidano più o meno tutti gli stili e le tecniche di disegno, che fanno uso di diversi supporti, dalle matite agli acquerelli fino ai colori classici e le tavolette grafiche. Che tu sia un artista in erba in cerca della tua strada o un designer affermato, imparare cose sempre nuove è il motore che porta avanti la creatività. E così vogliamo consigliarti alcuni fra i migliori corsi online per imparare nuovi stili di disegno dai migliori professionisti del settore, per dare il via ad un 2022 colmo di buoni propositi. Inoltre, ancora per qualche giorno, potrai usufruire di una promozione fino al 75% di sconto.

Corsi online di illustrazione: una panoramica

Ti sarai accorto che il catalogo offerto è davvero ampio e vario: ce n'è davvero per tutti i gusti. Se sei un amante dell'arte tradizionale il nostro suggerimento è di orientarti sui corsi più classici, come “ritratto su blocco da disegno: esplora il volto umano” che ti guiderà fra i fondamenti della ritrattistica. O, ancora, un validissimo corso è “l'arte dello sketching: trasforma i tuoi bozzetti in arte”, per trasformare bozze in piccole opere. Non mancano ovviamente i corsi legati all'arte digitale e ai migliori software in circolazione. Un esempio è il corso di Procreate per principianti, oppure ancora quello di ritratti digitali con Photoshop. L'arte è anche – e soprattutto – un lavoro, perciò non lasciarti sfuggire il corso di introduzione ad Adobe Illustrator o al character design di personaggi d'animazione e di videogiochi. Siamo certi che troverai il corso più adatto a te e alle tue esigenze.

Domestika: i vantaggi di una piattaforma in continua espansione

Ogni corso Domestika offre videolezioni con formula on-demand e ad accesso illimitato. Ciò significa che potrai guardare (e riguardare!) un corso quante volte vuoi, quando vuoi e soprattutto dove vuoi. Divertiti ad imparare senza orari e in base al tuo ritmo, direttamente sul divano di casa, nel tuo studio o perfino sui mezzi pubblici mentre torni a casa. Impara i metodi e le tecniche più utili guidato dai massimi esperti del settore, fai domande, chiedi opinioni e condividi la tua esperienza con migliaia di altri studenti della community. Vuoi dare un'occhiata ai migliori corsi tutti dedicati all'illustrazione? Ecco il catalogo completo, dove potrai trovare anche gli sconti fino al 75%.