I migliori gestionali per negozi di biciclette: quale scegliere nel 2025

Scegliere il giusto gestionale per un negozio di biciclette può fare la differenza tra un approccio confusionario e un’attività efficiente orientata alla crescita. Dalla gestione dell’officina alle vendite, passando per il noleggio e la contabilità, ogni aspetto deve essere integrato in un unico sistema facile da usare.

Oggi i titolari di negozi di biciclette cercano soluzioni che non si limitino alla sola gestione del magazzino, ma che integrino officina, vendita, noleggio, contabilità e anche e-commerce, in un unico ecosistema digitale accessibile ovunque: dal computer in ufficio, dal tablet in officina o dallo smartphone durante un’uscita in bici.

Tra le funzionalità più apprezzate ci sono senza dubbio la gestione multi-sede delle giacenze, il controllo intelligente del sotto-scorta, l’organizzazione degli appuntamenti in officina con la vista a calendario, la possibilità di registrare interventi e ricambi con consuntivi precisi, la firma digitale dei rapporti di lavoro e lo storico completo per ogni bicicletta riparata. Ma non finisce qui: il gestionale ideale consente anche di seguire l’attività di noleggio con prenotazioni future, di emettere e ricevere fatture elettroniche via SDI, di gestire la vendita al banco con codice a barre, fino ad arrivare alla distinta base per bici personalizzate e alla sincronizzazione con il proprio sito e-commerce.

Un gestionale moderno non è più un semplice strumento di contabilità: è il cuore operativo del negozio, capace di unire efficienza, controllo e visione strategica in un’unica piattaforma.

Abbiamo analizzato i principali software disponibili per il settore ciclistico, con un occhio di riguardo per funzionalità, usabilità e rapporto qualità-prezzo. Ecco la nostra classifica dei migliori gestionali per negozi di bici, aggiornata al 2025.

1. Bike Manager di Devcode – Il miglior gestionale per negozi di biciclette

Bike Manager, sviluppato da Devcode, è il gestionale più completo oggi disponibile per chi gestisce un negozio o un’officina di biciclette. Totalmente web-based, funziona su qualsiasi dispositivo (PC, tablet, smartphone) senza bisogno di installazione.

Cosa lo rende unico?

Bike Manager si distingue per una gestione officina estremamente avanzata, che consente di organizzare gli appuntamenti su un comodo calendario, inserire manodopera e pezzi di ricambio e far firmare digitalmente i rapporti di lavoro ai clienti.

Il magazzino è gestito in modo completo, con supporto multi-sede, controllo delle scorte disponibili e possibilità di generare ordini verso fornitori e clienti. Anche il noleggio biciclette è integrato: è possibile monitorare entrate e uscite, pianificare le prenotazioni e accedere allo storico delle attività svolte su ogni mezzo.

Per la parte commerciale, Bike Manager offre un modulo di fatturazione elettronica integrata con SDI, gestione incassi e pagamenti oltre a un’anteprima del bilancio aziendale. Non manca la vendita al banco, gestibile tramite barcode e stampante per scontrini e un modulo per la distinta base, pensato per l’assemblaggio di bici personalizzate. Infine, Bike Manager può essere sincronizzato con l’e-commerce, adattandosi così anche alle realtà più digitalizzate.

Bike Manager è l’unico gestionale costruito attorno alle reali esigenze di chi vende, noleggia e ripara biciclette. Inoltre, grazie a una struttura modulare, può adattarsi a ogni dimensione aziendale, dal piccolo negozio alla catena multi-sede.

Perché Bike Manager è la scelta giusta

Scegliere Bike Manager significa affidarsi a una soluzione pensata e realizzata su misura per le dinamiche reali di un negozio di biciclette. Non si tratta di un gestionale generico adattato al settore, ma di un sistema costruito attorno alle esigenze quotidiane di chi vende, ripara, noleggia e personalizza bici. La forza di Bike Manager risiede nella sua capacità di semplificare e centralizzare tutte le attività, eliminando la necessità di utilizzare più strumenti scollegati tra loro.

Struttura modulare e un’unica dashboard

La sua struttura modulare lo rende ideale sia per piccoli negozi che per catene con più sedi, con la garanzia di un supporto tecnico specializzato e un’interfaccia chiara e moderna.

Nel moderno mercato del lavoro, la differenziazione e l’efficienza sono fondamentali per competere. Bike Manager è l’opzione giusta per chi vuole trasformare il negozio in un’attività organizzata, digitale e pronta a crescere.

L’applicazione fa perno su una dashboard centrale da cui è possibile accedere rapidamente a tutte le sezioni operative: anagrafiche, attività, vendite, acquisti, contabilità, magazzino, gestione bici e statistiche.

Il cuore pulsante del sistema è la sinergia tra officina e vendite: ogni intervento tecnico può essere pianificato tramite calendario, visualizzato in tempo reale dai meccanici e concluso con la firma digitale del cliente direttamente in officina.

I rapporti di lavoro sono archiviati automaticamente e sono consultabili nonché stampabili in qualsiasi momento, creando uno storico prezioso per valutazioni e future decisioni operative.

Gestione magazzino impeccabile e fatturazione massiva

La sezione magazzino è estremamente potente: permette il carico automatico degli articoli tramite registrazione di DDT e fatture di acquisto, mantenendo sempre aggiornate le giacenze anche su più sedi. La gestione degli articoli è pensata per ottimizzare le marginalità, grazie all’applicazione automatica del ricarico personalizzato. Per le vendite al banco, basta un lettore di codici a barre per scansionare rapidamente i prodotti e stampare lo scontrino in pochi secondi, velocizzando l’operatività e riducendo gli errori.

Infine, Bike Manager offre funzionalità di fatturazione massiva, ideali per le officine con un alto volume di interventi: con pochi clic è possibile selezionare più attività e generare in blocco le relative fatture, risparmiando tempo prezioso nella gestione amministrativa.

Bike Manager non è solo un gestionale: è uno strumento progettato “ad hoc” per garantire controllo, fluidità operativa e crescita sostenibile a qualunque negozio di biciclette. Una scelta professionale per chi vuole davvero fare la differenza nel settore.

Pro:

Si usa da Web e non serve installare alcun software su PC

Si può usare su Windows, Linux, Mac, Android

Interfaccia pulita e semplice

Si integra con Bikescan365 per poter pubblicare automaticamente annunci di vendita biciclette

Sono presenti 3 pacchetti con ampio intervallo di prezzo, così da coprire aziende piccole e con poche esigenze, piuttosto che aziende con esigenze più avanzate

Gestione permessi avanzata, per limitare le funzionalità a utenti di specifici reparti

Basato su software open source e con aggiornamenti mensili

È possibile richiedere personalizzazioni software

Contro:

L’interfaccia Web da smartphone non è sempre ottimale, preferibile usarlo da tablet

2. CicloRent – Ideale per chi lavora solo con il noleggio

CicloRent è pensato principalmente per chi gestisce noleggi bici. Permette una personalizzazione molto spinta dei mezzi, dalla sella al manubrio, ed è integrato con un portale online per le prenotazioni.

L’applicazione consente di gestire l’intero flusso operativo attraverso un’interfaccia accessibile via browser, senza necessità di installazione. Il sistema integra la gestione delle prenotazioni online, permettendo ai clienti di selezionare il tipo di bici e il periodo desiderato, con possibilità di versare un acconto tramite PayPal o bonifico.

È possibile inserire il modulo di prenotazione direttamente nel sito del negozio, oppure sfruttare il portale condiviso con altri noleggiatori. Il software include anche funzionalità per la vendita al banco, la gestione degli incassi, il magazzino ricambi con aggiornamento automatico delle giacenze e la tracciatura delle riparazioni. Ogni cliente ha una propria scheda con lo storico di contratti e interventi, utile anche per registrare dati tecnici personalizzati come misure biomeccaniche.

Pro:

Ottimo per noleggio bici e gestione disponibilità

Accesso online semplice, anche per i clienti

Contro:

Non gestisce contabilità o scontrini

Interfaccia poco intuitiva

Mancano funzioni specifiche per officina

3. Gaveira (Nabirio) – Gestionale generico, non specifico per bike shop

Gaveira è un software gestionale completo ma non specializzato per i negozi di biciclette. Offre funzioni standard per ogni tipo di punto vendita: anagrafica clienti, fidelizzazione, articoli, multi-postazione.

Non ci troviamo dinanzi, quindi, a un software verticale, ovvero progettato per un solo settore (come può essere quello ciclistico), ma è orizzontale e modulare: ogni attività può selezionare solo i moduli realmente utili, costruendo un gestionale in grado di avvicinarsi alle proprie necessità.

Tra le funzionalità principali: magazzino carico/scarico con o senza codice a barre, fatturazione elettronica e tradizionale, anagrafiche clienti/fornitori e fidelizzazione, prima nota, bilanci, report vendite e incassi, compatibilità multi-piattaforma (funziona su Windows, macOS e Linux).

Pro:

Nessun canone annuale, solo licenza

Funziona su tutti i sistemi operativi

Contro:

Interfaccia datata

Nessuna funzione per officina o firma digitale

Sicurezza e backup a carico dell’utente

4. Giobby – Molte funzioni, poca personalizzazione

Concludiamo la nostra carrellata con Giobby, un gestionale cloud multi-lingua e multi-utente con una grande quantità di funzionalità, ma orientato più alla gestione aziendale generale che a un’attività specifica come quella ciclistica.

Piattaforma gestionale cloud all-in-one, Giobby aiuta a gestire vari aspetti del business in modo integrato. Dalla contabilità alla fatturazione elettronica, dalla gestione dei clienti alla logistica di magazzino, Giobby integra strumenti utili per ottimizzare i flussi di lavoro e favorire la collaborazione tra team e reparti.

Pro:

Contabilità avanzata e accesso web

App mobile dedicata e API

Contro:

Interfaccia complessa

Poca chiarezza tra le sezioni

Nessuna gestione officina o permessi granulari

Conclusione

Scegliere il gestionale giusto significa dotarsi non solo di uno strumento informatico, ma di un vero e proprio alleato per far crescere la propria attività e differenziarla rispetto alla concorrenza.

Bike Manager di Devcode emerge come una soluzione ideale perché sviluppato specificamente per rispondere alle esigenze concrete di chi lavora ogni giorno tra biciclette da riparare, vendere e noleggiare. La forza del software risiede nella sua visione integrata: un unico ambiente digitale, accessibile da qualsiasi dispositivo, che racchiude officina, magazzino, contabilità, vendita al banco, e-commerce e gestione clienti. Una vera e propria centrale operativa per il negozio.

La possibilità di operare in cloud, senza installazioni complesse, garantisce continuità e accessibilità anche fuori sede; mentre l’architettura modulare consente di adattare la piattaforma a realtà di qualsiasi dimensione, dal piccolo negozio indipendente alla catena con più punti vendita. Il tutto con aggiornamenti costanti, supporto specializzato e un’interfaccia progettata per essere intuitiva e veloce.

A differenza di altri software più generici o troppo settoriali, Bike Manager riesce a bilanciare verticalità e completezza, mantenendo al centro l’obiettivo più importante: semplificare il lavoro quotidiano e favorire la crescita del business.

Per chi desidera fare un salto di qualità nella gestione della propria attività – investendo in efficienza, tracciabilità, automazione e visione d’insieme – Bike Manager rappresenta la scelta più lungimirante. Non si tratta solo di un gestionale, ma di un ecosistema costruito attorno alle sfide e alle opportunità del moderno bike shop.

Un buon gestionale non è un costo, ma un investimento. E con Bike Manager, è un investimento che inizia a ripagarti dal primo giorno.

