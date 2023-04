I migliori giorni: guarda il film in streaming

Quattro diverse festività fanno da sfondo ad altrettanti episodi (Vigilia di Natale, Notte di Capodanno, San Valentino, 8 marzo) che compongono I migliori giorni, la nuova commedia diretta e interpretata da Massimiliano Bruno ed Edoardo Leo, ora in streaming su NOW. Un’analisi dissacrante di quanto i rapporti possano essere complicati durante le ricorrenze, soprattutto se forzati.

Senza anticipare troppo a proposito della trama, per non correre il rischio di rovinare la visione, ci limitiamo a segnalare quelli che sono i protagonisti: una politica e un segretario di partito, un ricco imprenditore e una giovane reporter, un marito diviso tra la moglie e l’amante, una anchorwoman alle prese con una famiglia allo sfascio. Alla pellicola seguirà I peggiori giorni, in uscita quest’anno. Di seguito, la sinossi e il trailer del film già disponibile su piattaforma.

Massimiliano Bruno ed Edoardo Leo, registi e interpreti di una commedia con un grande cast in quattro episodi, ognuno dedicato a una festività, fra disagi, vendette e tradimenti.

Nel cast di attori troviamo Anna Foglietta, Luca Argentero, Massimiliano Tortora, Paolo Calabresi, Stefano Fresi, Claudia Gerini, Edoardo Leo, Massimiliano Bruno, Valentina Lodovini e Greta Scarano. La durata è pari a 125 minuti.

