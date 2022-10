I migliori temi per WordPress, gratis e a pagamento

Un tema è la “veste” che definisce un sito web quando viene visualizzato dagli utenti. Fin dalla loro prima integrazione, i temi WordPress hanno fatto molta strada: oggi ne esistono a centinaia e gran parte può essere personalizzata secondo le proprie esigenze. Business, blog, fotografia oppure e-commerce, qualunque sia il tuo sito c’è sicuramente un tema WordPress adatto. Insieme al team di SiteGround vediamo quindi alcuni tra i migliori temi gratuiti e a pagamento.

Ecco una selezione di temi perfetti per qualsiasi esigenza.

Neve – Questo tema si distingue poiché offre una buona gamma di funzionalità gratuite, pur offrendo anche contenuti a pagamento. Neve è veloce e ampiamente personalizzabile, è un tema generico che può essere utilizzato in una varietà di occasioni. Pur offrendo un piano a pagamento, è un’ottima scelta anche per coloro che cercano solidità a zero costi. Storefront – È considerato una sorta di tema “predefinito” per WooCommerce, il plugin per l’e-commerce di WordPress. Per cui se vuoi avviare il tuo primo negozio online e sei alla ricerca di un tema ricco di funzionalità, questa è la scelta più azzeccata. Simple – Progettato per rappresentare alla perfezione il suo nome: è un tema semplice che può essere impiegato in più contesti. Inoltre, è un’ottima scelta da utilizzare per qualsiasi sito web mobile friendly. Screenr – Se il tuo obiettivo è mettere in mostra i tuoi progetti, questo tema è sicuramente il più adatto. Già fin dalla home page avrai la possibilità di visualizzare un’immagine a pagina intera. Usato correttamente, è la scelta più azzeccata (e sicuramente audace) per liberi professionisti e aziende. Hestia – Un tema molto popolare e moderno. Flessibile, può essere utilizzato in svariati contesti, tra cui anche siti web che trattano notizie. È stato progettato per essere particolarmente performante, perciò si piazza di diritto tra i migliori temi per WordPress.

I migliori temi WordPress a pagamento

Se invece preferisci orientarti su una soluzione a pagamento, ecco le migliori secondo SiteGround.

Astra – Proprio come Neve, si tratta di un altro tema “freemium”, ovvero che offre una buona quantità di funzioni gratis, mentre altre soltanto dietro pagamento. Inspiro – I fotografi dovrebbero fare particolare attenzione nella scelta di un tema: Inspiro è progettato espressamente per coloro che lavorano con le immagini. Si presenta con un’interfaccia moderna e ricca di funzionalità, tra cui supporto video self-hosted e un modulo galleria. Perfetto per i creativi. Divi – Fa parte del pacchetto all-in-one di Elegant Tgemes. Un ottimo tema ad uso generale, dalle possibilità illimitate (se viene utilizzato come si deve). Avada – Se sei un principiante ma non vuoi che il tuo sito web ti assomigli, Avada è ciò che fa per te. Offre infatti tutti gli strumenti necessari per ottenere rapidamente un sito professionale configurato e funzionante, senza sacrificarne l’aspetto grafico o le opzioni. BeTheme – Un tema versatile, che viene fornito con flessibilità e personalizzazioni quasi illimitate. Include oltre 600 siti web predefiniti basati sul tema, pronti per essere cliccati e utilizzati.

Il modo più semplice per scegliere un tema WordPress

Tante, tantissime opzioni. Ma come scegliere la migliore? Puoi cercare in lungo e in largo per la rete, oppure utilizzare uno strumento che ti faciliti il lavoro in pochi clic. Il plugin WordPress Starter di SiteGround è uno di questi: disponibile per tutti i siti WordPress creati in SiteGround, ti consentirà di scegliere da un vasto elenco di temi e di installarlo facilmente insieme ad altri plugin importanti.

Inoltre, SiteGround mette a disposizione altri due strumenti per semplificarti l’installazione di temi: uno è lo “Staging Tool” che ti permette di creare un sito web temporaneo per eseguire tutti i test di cui hai bisogno, l’altro è il “Temporary Domain”, ovvero un’opzione per realizzare una sorta di sito web “usa e getta” per installare i temi che desideri e verificarne il funzionamento.

In occasione del #CyberSecurityMonth, la campagna annuale dell’UE dedicata alla promozione della cyber sicurezza, SiteGround ha lanciato una speciale offerta: il 76% di sconto su tutti i piani di hosting gestito. La piattaforma offre una serie di ottimi servizi, funzionalità e strumenti rivolti a tutti i webmaster, tra cui SSL gratuiti, backup giornalieri, servizio e-mail, toolkit per sviluppatori e strumenti di collaborazione. Inoltre, la gestione automatica di sicurezza e aggiornamenti garantisce prestazioni elevate per ogni sito web.

I piani di SiteGround

Sono tre i piani messi a disposizione da SiteGround. Il più economico è StartUp, in offerta speciale a 2,99 euro al mese, adatto soprattutto ai principianti. Il più venduto è invece GrowBig, a 5,49 euro al mese. Poi c’è GoGeek, il più completo, a 8,49 euro al mese. Clicca qui per accedere alla promozione al 76% di sconto e consultare tutte le funzionalità incluse in ogni piano SiteGround.

