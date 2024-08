I nuovi piani di DAZN per la Serie A 2024-25 partono da 13,99 euro

Anche quest’anno per vedere tutte le partite del campionato di Serie A occorre sottoscrivere uno dei piani in abbonamento di DAZN. Per la stagione 2024-25 la novità più rilevante è il nuovo Goal Pass, il piano che include 3 partite su 10 a turno con 30 delle 76 migliori partite del torneo. E il costo segna ugualmente un punto di distacco rispetto ai piani completi Standard e Plus: 13,99 euro al mese.

A proposito di DAZN Standard e DAZN Plus, questi sono gli unici piani ad offrire l’intero campionato di Serie A, con prezzi a partire da 34,99 euro al mese per 12 mesi. Per una panoramica completa di tutti i piani, collegatevi a questa pagina del sito ufficiale DAZN.

I prezzi dei piani DAZN per vedere la Serie A 2024-25

Se ci si accontenta di tre partite a turno, più gli highlights delle 38 giornate, tutta la Liga spagnola, il meglio della Liga Portugal Betclic e la UEFA Women’s Champions League, la scelta ideale è il piano Goal Pass al prezzo di 13,99 euro al mese.

In caso contrario, ci si deve rivolgere al piano Standard o Plus. L’unica differenza tra i due, a parte il prezzo, riguarda la possibilità offerta dal piano Plus di guardare un evento di DAZN su due dispositivi in contemporanea collegati a una rete diversa. Al contrario, il piano Standard prevede la visione su due dispositivi in contemporanea ma connessi alla stessa rete.

Detto questo, DAZN Standard è in offerta a partire da 34,99 euro al mese per dodici mesi, DAZN Plus invece parte da 59,99 euro al mese per un anno. Entrambi, come anticipato qui sopra, includono l’intera offerta sportiva della piattaforma streaming, dunque anche la diretta dei canali Eurosport, la pallavolo e il basket.

I piani di DAZN sono disponibili su questa pagina dedicata del sito ufficiale.