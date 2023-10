I pagamenti POS passano dallo smartphone con SumUp a zero costi fissi

Se stai cercando un modo semplice e conveniente per accettare pagamenti con carta nel tuo business, allora il lettore di carte SumUp Air è la soluzione perfetta per te. Con un prezzo promozionale di soli 35,38 euro (IVA inclusa) e una commissione di appena 1,95% per transazione, SumUp Air è l’alleato ideale per semplificare la gestione dei pagamenti. Dimentica le lunghe burocrazie bancarie e i contratti vincolanti – con SumUp, la tua attività sarà pronta ad accettare pagamenti in pochi minuti.

Senza passare dalla tua banca: accetta pagamenti subito

Uno dei principali vantaggi del SumUp Air è la sua facilità d’uso. Basta scaricare l’app gratuita SumUp sul tuo smartphone, inserire l’importo della transazione e avvicinare la carta al lettore per completare la transazione. Non c’è bisogno di aprire un nuovo conto bancario o passare attraverso procedure complicate. I pagamenti saranno accreditati direttamente sul tuo conto in modo sicuro e trasparente.

Con SumUp, non ci sono costi fissi di cui dovrai preoccuparti. Non dovrai sborsare un centesimo per il servizio. Le uniche commissioni che pagherai sono il 1,95% per ogni transazione effettuata. Questo significa che puoi iniziare ad accettare pagamenti con carta senza il timore di costi nascosti o contratti che ti vincolano a lungo termine. SumUp offre una soluzione chiara e conveniente per la tua attività.

Come funziona SumUp Air?

Il lettore di carte SumUp Air semplifica notevolmente la gestione dei pagamenti. Dopo aver inserito l’importo da pagare nell’app SumUp gratuita, collega il lettore al tuo smartphone o tablet tramite Bluetooth. Potrai accettare pagamenti con carta contactless (NFC), Chip & PIN, Google Pay e Apple Pay in modo rapido ed efficiente. Inoltre, potrai stampare o inviare ricevute ai tuoi clienti direttamente dall’app SumUp, rendendo l’esperienza di pagamento ancora più professionale.

Iniziare è semplicissimo: basta creare un profilo, acquistare il lettore e sarai pronto a iniziare ad accettare tutti i tipi di carte immediatamente. Non perdere l’opportunità di semplificare la gestione dei pagamenti nella tua attività: acquista oggi il tuo SumUp Air a soli 35,38 euro (IVA inclusa) in via promozionale e inizia ad accettare pagamenti con carta in modo rapido, conveniente e senza intoppi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.