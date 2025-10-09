I poliziotti tedeschi potranno sparare ai droni

Il Governo tedesco ha approvato ieri una nuova legge, che ora richiede l’ok del parlamento, che autorizza la Polizei a sparare contro i droni non identificati che entrano nello spazio aereo tedesco, anche per abbatterli se si ritiene che i dispositivi volanti possano causare danni seri a persone o cose.

Oltre alle armi da fuoco, le forze dell’ordine tedesche potranno usare anche laser o disturbatori di frequenza (jammer) per provare a tirare giù i droni ritenuti pericolosi.

Il pericolo dei droni russi

Come è facile immaginare, questa legge è stata scritta d’urgenza dopo che decine di droni (presumibilmente) russi hanno sono stati avvistati la settimana scorsa nei pressi dell’aeroporto di Monaco di Baviera.

La loro presenza ha impedito agli aerei di volare in sicurezza, lasciando a terra 10 mila passeggeri e causando danni economici ingentissimi.

E’ stato lo stesso cancelliere Friedrich Merz a dire apertamente che il Governo pensa che i droni siano stati mandati dalla Russia, in una mossa di guerra ibrida che probabilmente si ripeterà.

La Germania risponde ai droni

Con la guerra in Ucraina i droni sono diventati ufficialmente un’arma tra le più temute: piccoli, agili, economici ma potenzialmente letali e, soprattutto, tanti.

Abbattere i droni prima possibile è diventata la priorità in Ucraina e anche in Europa, per evitare altri episodi come quello di Monaco, ma non è per nulla facile: nel solo 2025, nella sola Germania, se ne contano 172.

Poliziotti col fucile a parte, la Germania pensa ad una vera e propria unità di anti-drone specializzata all’interno della polizia federale tedesca: la polizia si occuperà di quelli più piccoli e che volano ad altezze relativamente basse, mentre i militari si occuperanno di quelli più grandi e potenti.

L’esercito tedesco ha già condotto un’esercitazione in cui un drone militare ha lanciato su un drone target una sorta di rete di ragno che ha costretto il piccolo velivolo potenzialmente pericoloso ad atterrare. Subito dopo, un cane robot ha raggiunto il drone precipitato per verificare se contenesse esplosivo.