I token in arrivo sul radar di Jupiter per Solana, occhio a Fetch.ai

La community delle criptovalute sta vivendo un periodo di grande fermento. Il nuovo evento che sta conquistando le prime pagine delle cronache di criptovalute è quello dell’ecosistema Solana. Uno dei principali progetti della rete Solana è Jupiter (JUP), che ha spinto molti investitori a rivolgere la loro attenzione a Solana. Nonostante ciò, non è l’unico. In altre notizie sulle criptovalute, una nuova criptovaluta AI, Borroe Finance, sta sfidando le criptovalute più popolari del settore. Questo token ha il potenziale per diventare una delle migliori criptovalute da acquistare nel 2024.

Borroe Finance: pioniere sul mercato dei finanziamenti alimentati dall’AI

Borroe Finance, nella sua attuale fase 4 di prevendita, sta guadagnando terreno con oltre 2,8 milioni di dollari di finanziamenti. Questa piattaforma innovativa si distingue per essere un mercato di finanziamenti alimentato dall’AI e progettato esplicitamente per i partecipanti all’ecosistema Web3. Ciò che distingue Borroe Finance è il suo approccio unico alla conversione dei flussi di entrate future in flussi di cassa immediati.

$ROE, il token di governance di Borroe Finance, ricopre un ruolo fondamentale all’interno della piattaforma, offrendo una serie di vantaggi ai possessori del token. Borroe Finance sfrutta le criptovalute per alimentare i prestiti a flusso di reddito e trasformare il modo in cui le imprese Web3 accedono ai finanziamenti. Questo approccio consente alle imprese di accedere al capitale in modo più rapido, economico e con rendimenti più elevati per gli investitori.

La tokenomica di $ROE include una tassa di acquisto del 2% e una tassa di vendita del 3%. Queste tasse contribuiscono alle strategie di burning dei token, ai programmi di ricompensa e alle iniziative di marketing. Mentre Borroe Finance avanza verso la Fase 5, si prevede che il token $ROE raggiunga un prezzo di 0,02 $. Sembra già un investimento promettente, soprattutto se si considera che le whale di criptovalute stanno investendo fondi ingenti su di esso.

Jupiter (JUP): un exchange decentralizzato per Solana

Jupiter è un progetto che opera sulla rete Solana e il cui obiettivo è quello di semplificare gli scambi di token e fornire un exchange decentralizzato. Jupiter ha molte caratteristiche che lo distinguono dagli altri progetti DeFi del settore:

Aggregatore DEX: Jupiter Swap aggrega le migliori offerte di prezzo dei DEX (exchange decentralizzati) supportati sulla rete Solana, fornendo agli utenti opzioni di swap ottimali. Ordini limite: gli utenti possono piazzare ordini limite su Jupiter Swap, consentendo loro di fissare i prezzi di acquisto desiderati, in modo simile agli exchange centralizzati. Ponte di asset: facilitando il movimento di asset continuo tra Solana e le altre blockchain supportate, il ponte di asset di Jupiter semplifica le transazioni cross-chain. Dollar-Cost Averaging (DCA): Jupiter introduce il DCA, che consente agli utenti di eseguire strategicamente acquisti o vendite in frazioni, ottimizzando i punti di ingresso.

Grazie a una media di 400 milioni di dollari di asset in criptovalute scambiati ogni giorno e una base di utenti consistente di 90.000 wallet unici, Jupiter si è già affermata come operatore significativo all’interno dell’ecosistema Solana.

Filecoin: navigare nel tiro alla fune

Filecoin è considerato uno dei migliori altcoin da tenere d’occhio e attualmente è al centro della guerra tra rialzisti e ribassisti. Attualmente, ha un valore di 5,10 $. Gli analisti hanno osservato che c’è una lotta tra acquirenti e venditori. Hanno inoltre sottolineato l’importanza di mantenere un livello di supporto superiore all’EMA a 200 giorni per una tendenza positiva.

Diverse previsioni circondano Filecoin, con prospettive ottimistiche che prevedono una potenziale impennata a 5,50 $ entro la fine del mese. La tendenza a lungo termine rimane positiva, ma si consiglia cautela, con la possibilità di una svolta ribassista se viene superato il supporto vicino all’EMA a 200 giorni.

Fetch.ai: un ponte tra blockchain e intelligenza artificiale

Fetch.ai è una delle criptovalute AI più conosciute. Utilizza l’intelligenza artificiale per automatizzare le attività quotidiane, come la prenotazione di parcheggi o voli. L’obiettivo principale del progetto è quello di decentralizzare e automatizzare le transazioni web, migliorando l’efficienza e l’esperienza degli utenti.

A differenza degli approcci tradizionali, Fetch.ai prevede che gli utenti automatizzino le attività attraverso dei “gemelli digitali”, ovvero dei bot autonomi che rappresentano gli utenti e negoziano le transazioni per loro conto. Questi gemelli digitali utilizzano l’intelligenza artificiale per imparare e ottimizzare l’esecuzione dei compiti, portando un nuovo livello di automazione nelle attività quotidiane.

La criptovaluta nativa di Fetch.ai, FET, alimenta l’economia interna della piattaforma. Gli utenti spendono FET per accedere ai servizi dell’ecosistema di Fetch.ai, creando una relazione simbiotica tra la piattaforma e il suo token nativo.

Conclusione

Borroe Finance sta dimostrando di essere una forza irresistibile per gli investitori grazie alle sue caratteristiche e capacità promesse. Ed è per questo che sta vivendo una delle prevendite di maggior successo che la community delle criptovalute abbia mai visto. Questo progetto sta già diventando una minaccia per migliori altcoin nel settore dell’AI come Filecoin e Fetch.ai.

Jupiter è un altro interessante progetto di criptovaluta che sta spopolando. È al centro dell’attenzione all’interno della community di Solana.

