I tuoi dati al sicuro da acqua, polvere e urti con questa pendrive

Puoi tenere i tuoi dati costantemente al sicuro in qualunque circostanza, pur avendoli sempre con te. La pendrive Vansuny 128GB possiede un formato estremamente compatto e caratteristiche capaci di proteggere i tuoi file da qualsiasi ambiente, disponibile a meno di 25 euro su Amazon.

Pendrive USB 3.0 Vansuny 128GB: caratteristiche tecniche

La pendrive ha un design “nano” che consente di lasciare la pendrive collegata senza creare alcun impedimento, ad esempio, per riporre il laptop nella borsa o nello zaino. Non manca, tuttavia, l’asola per attaccare la pendrive direttamente al portachiavi così da semplificarne il trasporto e scongiurare il rischio di smarrimento. La capacità da 128GB consente di archiviare enormi quantità di dati, dai semplici documenti a foto e video. Si tratta di un’ottima soluzione, infatti, per espandere la memoria di massa sui Mini PC in maniera semplice, veloce ed accessibile.

È un dispositivo plug and play, il che significa che non richiede alcuna installazione driver o software di terze parti. Questo garantisce una compatibilità totale con tutti i sistemi Windows, Mac OS, Linux e Chrome OS. L’interfaccia utilizzata utilizza la specifica USB 3.0 affiancata da un chip integrato che garantisce velocità costanti durante l’utilizzo. A caratterizzare la chiavetta però, sono i sistemi di protezione dagli agenti esterni. La pendrive, infatti, è completamente waterproof e in grado di resistere ad urti, cadute e polvere. Utile, ad esempio, da tenere sempre in auto per ascoltare le tue playlist preferite con un ingombro ridotto al minimo indispensabile.

Grazie ad un piccolo sconto del 4%, a cui si somma un coupon attivabile direttamente dalla pagina prodotto, la pendrive Vansuny 128GB è disponibile su Amazon a soli 24,69 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.