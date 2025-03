I tuoi dati online non sono al sicuro: con Incogni puoi cancellarli in pochi clic

In un mondo in cui ogni clic lascia una traccia, proteggere la propria privacy online è diventato un imperativo. Profili venduti a terzi, pubblicità mirate, furti di identità: i nostri dati personali sono spesso in circolazione senza che ce ne rendiamo conto. Ma come fare per rimuoverli dai database dei data broker, ovvero quelle aziende che raccolgono, aggregano, analizzano e vendono informazioni personali su individui, spesso senza che questi ne siano consapevoli?

La risposta si chiama Incogni, un servizio pensato per riprendere il controllo della propria identità digitale. Si tratta di una piattaforma sviluppata da Surfshark, già nota per i suoi strumenti dedicati alla sicurezza informatica, come le VPN. Il suo obiettivo è semplice: fare in modo che le aziende smettano di raccogliere, conservare e vendere le tue informazioni personali.

Per avere questo tool ora c’è uno sconto del 50%, che fissa il prezzo a 6,99€ al mese per un anno.

Come funziona Incogni?

Dopo una semplice registrazione, Incogni agisce in automatico per tuo conto. Contatta svariati data broker che potrebbero conservare i tuoi dati e invia richieste formali per la rimozione delle tue informazioni, sfruttando normative come il GDPR europeo o il CCPA americano.

L’utente può monitorare tutto da un’interfaccia intuitiva: ogni richiesta è tracciata, si può vedere quali aziende sono state contattate, se hanno risposto e se i dati sono stati effettivamente cancellati. Un processo che, se fatto manualmente, richiederebbe giorni interi di lavoro, ma che Incogni automatizza in modo efficiente e sicuro.

Grazie a questo software, scocciature e pericoli quotidiani come chiamate dei call center, email spam, truffe, stalking online e furti d’identità non rappresenteranno più una minaccia. In un’epoca in cui i dati valgono oro, difendersi è un diritto. E con strumenti come Incogni, finalmente è anche alla portata di tutti: attivalo adesso sul sito ufficiale.