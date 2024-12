I vantaggi del conto HYPE Business dedicato alle partite IVA

I professionisti hanno esigenze specifiche anche e soprattutto per quel che riguarda la gestione finanziaria della propria attività. Hanno infatti bisogno di un conto corrente che abbia costi inferiori rispetto a quelli di un dipendente o di un pensionato, in quanto il numero e la tipologia di operazioni è nettamente diverso. Per tutte le partite IVA HYPE ha previsto un conto business dedicato associato a una serie di vantaggi importanti. Inoltre al momento dell’attivazione vengono erogati 50€ di bonus.

Caratteristiche e vantaggi del conto HYPE Business

I conti corrente HYPE sono da sempre caratterizzati da grandi vantaggi, flessibilità e una serie di strumenti utili per tutte le esigenze. Il conto Business dedicato ai professionisti non è da meno. Il conto aziendale, infatti, prevede bonifici ordinari e dieci bonifici istantanei gratuiti, pagamenti F24 semplificati e istantanei (e sempre gratuiti), carta Mastercard con accesso al programma Business Bonus, zero costi di attivazione e micro assicurazioni incluse.

Inoltre, aspetto non meno interessante, l’accesso al Tax Manager per stimare l’importo delle tasse da pagare con la possibilità di accantonare l’importo necessario ed evitare di avere al momento delle scadenze senza l’adeguata liquidità. Il conto HYPE Business garantisce anche un’assistenza 7 giorni su 7 disponibile sia tramite e-mail e chat che su WhatsApp.

Il conto ha un costo minimo di 2,90€ al mese, ma il canone può essere azzerato ogni mese facendo pagamenti con la carta HYPE Business. La carta associata al conto HYPE Business è poi preziosa per accedere a un programma di offerte molto interessanti sui voli presso gli aeroporti italiani, il noleggio di auto e hotel e sconti sugli acquisti sul Samsung Business Shop e per i corsi 24ORE Business School. Un’offerta davvero completa e sviluppata sulle esigenze dei professionisti. Aprendo il conto HYPE Business entro il 31/12/2024 si ha diritto anche un bonus di 50€ utilizzando il codice 50BIZ. Cosa chiedere di più per il proprio lavoro?