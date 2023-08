IA in arrivo su Amazon: nuovo strumento nel marketplace

Amazon si sta arrendendo all’appeal delle IA, dopo diversi mesi di attesa e temporeggiamento. Nonostante i timori del colosso dell’e-commerce, ad agosto non solo tutti i team interni Amazon stanno lavorando con le IA, ma sembrano essere in attivo anche le prime novità per il marketplace online. Ebbene sì: l’esperienza d’uso sul negozio online più amato al mondo cambierà a breve grazie all’intelligenza artificiale, ma in che modo?

L’IA arriva su Amazon, ecco come

Secondo un nuovo report pubblicato da The Information, Andy Jassy e soci stanno per inserire uno strumento dedicato agli utenti business, ovvero ai rivenditori, che faciliterà anche l’esperienza di ricerca per i consumatori finali. Tale tool si occuperà della generazione delle descrizioni dei prodotti, cosicché i commercianti possano caricare il proprio catalogo di beni su Amazon e lasciare agli algoritmi la scrittura del copy.

Al momento della scrittura della notizia non è noto se la società americana si affiderà a soluzioni di marketing avanzate, ottimizzando tutte le descrizioni secondo le regole SEO e di formattazione che dominano le logiche di posizionamento delle pagine Web nei motori di ricerca. In più, non è chiaro se lo strumento in questione sarà attivo anche in altre lingue oltre all’inglese. Con ogni probabilità il lancio riguarderà in primis Stati Uniti, Regno Unito e Paesi anglofoni, per poi eventualmente arrivare nel resto del mondo.

Si tratta, ad ogni modo, della prima IA integrata “pubblicamente” all’interno di Amazon. Chissà quali altri tool avanzati arriveranno sul servizio. Da tempo si vocifera l’integrazione di un chatbot su Amazon, ma si tratta di test ancora in corso internamente.