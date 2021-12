IA e Marketing: come potenziare il tuo Business

In linea con la Strategia Europea, l'Italia ha recentemente adottato il Programma Strategico per l'Intelligenza Artificiale 2022-2024. Il Programma delinea ventiquattro politiche da implementare nei prossimi tre anni per potenziare il sistema IA in Italia, attraverso creazione e potenziamento di competenze, ricerca, programmi di sviluppo e applicazioni dell'IA, con l'obiettivo di rendere l'Italia un centro sull'Intelligenza Artificiale competitivo a livello globale. Un risvolto interessante di questa nuova consapevolezza orientata al futuro è la possibilità di applicarla anche nel campo del Marketing, con soluzioni di IA volte al potenziamento di qualsiasi Business. Se vuoi saperne di più sull'argomento, possiamo indirizzarti ad un utilissimo corso di alta formazione Maestr.ia realizzato dai professionisti dello IULM AI Lab e ora in offerta a soli 13,99 euro invece di 89,99,

IA e Marketing: potenzia il tuo Business con soluzioni di IA

Il corso, come abbiamo anticipato, fa parte di Maestr.ia. un progetto messo in campo dallo IULM AI Lab, un centro di ricerca e sviluppo sull'Artificial Intelligence. Avrai a tua disposizione i consigli di un professionista del marketing, prorettore alla comunicazione e all'innovazione dell'Università IULM di Milano, che ti permetteranno di acquisire una visione a 360° su cosa sia l'IA. Obiettivo? Potenziare la competitività del tuo Business e farti trovare preparato a questa nuova rivoluzione tecnologica già in atto. Il corso di alta formazione è stato pensato principalmente per CEO, Decisori Aziendali, Responsabili Marketing, Professionisti del marketing e della comunicazione. Grazie a risorse aggiuntive e quiz di fine sezione, potrai inoltre accedere ad una formazione ancora più completa, stimolante ed interattiva.

Se vuoi provare a muovere i tuoi primi passi verso il futuro, ti ricordiamo che il corso “AI e Marketing: potenzia il tuo Business con soluzioni di AI” si trova al momento in offerta a 13,99 euro anziché 89,99. Il corso si sviluppa in 57 lezioni ad accesso illimitato dalla durata complessiva di quasi 2 ore e comprende 20 articoli e 19 risorse scaricabili extra.