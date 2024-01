IA e immagini satellitari svelano le attività in mare

Global Fishing Watch, organizzazione non-profit finanziata anche da Google, ha pubblicato una mappa dettagliata delle attività umane in mare. Utilizzando intelligenza artificiale e immagini satellitari sono state individuate infrastrutture offshore e tracciato il traffico navale, incluso quello associato alla pesca clandestina. Lo studio ha permesso di scoprire attività invisibili ai sistemi di monitoraggio pubblici.

Mappa svela le reali attività umane in mare

Come evidenzia David Kroodsma (direttore di Global Fishing Watch), ci sono mappe dettagliate di quasi ogni strada e edificio nel mondo. Le attività in mare sono invece per gran parte nascoste. Ad esempio, il 75% dei pescherecci non viene tracciato dai sistemi pubblici, quindi non è noto il reale sfruttamento delle risorse.

La mappa dettagliata è stata realizzata dal Global Fishing Watch in collaborazione con University of Wisconsin-Madison, Duke University, UC Santa Barbara e SkyTruth, analizzando 2 milioni di GB di immagini satellitari scattate tra il 2017 e il 2021 per rilevare imbarcazioni e infrastrutture offshore.

Combinando le immagini con i modelli di machine learning, i ricercatori hanno identificato imbarcazioni che non hanno comunicato la loro posizione, ad esempio perché il segnale del transponder era debole o perché è stato disattivato per evitare la rilevazione durante attività vietate, come la pesca clandestina nelle aree marine protette.

La mappa mostra la posizione delle piattaforme petrolifere e delle pale eoliche, oltre alle rotte seguite da pescherecci, petroliere e altri tipi di imbarcazioni. Le immagini satellitari hanno permesso di individuare pescherecci vicino alle Isole Galapagos, dove è vietata la pesca dalle leggi internazionali. I ricercatori forniranno la mappa alle autorità competenti.