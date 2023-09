IA per migliorare la rete idrica italiana: l'idea di Unidata

L’intelligenza artificiale è ormai lo strumento di riferimento per affrontare quesiti complessi e cercare di risolverli nel minor tempo possibile. Sfortunatamente esistono anche casi d’uso negativi, come lo sfruttamento dell’IA per truffare gli anziani. Eppure, in tutto ciò, molte realtà internazionali (anche italiane) cercano di proporsi per migliorare le condizioni di vita della popolazione usando le tecnologie più recenti. È il caso di Unidata che, giusto in questi giorni, si è aggiudicata un appalto per un sistema di smart metering per l’automazione dei processi di lettura e gestione dei misuratori di Acqua Pubblica Sabina.

Unidata guarda all’IA per la rete idrica

Come ripreso dal Corriere Comunicazioni, Unidata farà rientrare questo progetto ai piani IoT dell’azienda, focalizzandosi sull’identificazione delle criticità delle reti idriche e la riduzione degli sprechi per Acqua Pubblica Sabina, realizzando una rete LoRaWan su tutti i comuni gestiti dalla società e offrendo una suite per gestire tale network.

Con i modelli neurali di intelligenza artificiale si prevede una semplificazione evidente della telelettura, gestione e manutenzione delle reti, su piattaforme scalabili e sempre aggiornate. Patrizio Pisani, Responsabile Innovazione e Ricerca di Unidata, ha dichiarato: “Questo ulteriore successo conferma non solo la nostra posizione tra i player primari nel processo di innovazione delle infrastrutture digitali, ma anche la nostra visione specifica del settore idrico come driver di mercato”.

L’implementazione di questo sistema di management potrebbe servire da “scuola” per la diffusione di progetti simili su tutta la penisola, al fine di ridurre le criticità dei servizi idrici in Italia e migliorare lo stato delle infrastrutture nazionali.