Ora l'intelligenza artificiale si usa per truffare gli anziani imitando voci dei parenti

L’intelligenza artificiale è uno strumento tanto utile quanto pericoloso, oramai lo sanno bene tutti coloro che hanno sperimentato almeno una volta ChatGPT – di cui abbiamo visto le cinque migliori alternative da provare – o altri servizi basati sulle IA. Uno dei risvolti visti specialmente negli ultimi mesi riguarda la riproduzione della voce di una persona in maniera quasi perfetta, raggiungendo toni, timbro e cadenza di celebrità e, perché no, anche di persone comuni. Sapete, ad esempio, che ora le IA di questo tipo vengono usate per truffare gli anziani?

Come l’intelligenza artificiale imita la voce delle persone

L’incredibile disavventura accaduta a due coniugi canadesi ci viene raccontata dal Washington Post, dove si legge che essi avrebbero ricevuto una chiamata dal presunto nipote. Quest’ultimo gli avrebbe dunque chiesto circa 3.000 dollari canadesi per pagare la cauzione e uscire dalla prigione, dove sarebbe stato rinchiuso senza soldi. Sfortunatamente, i due anziani sono cascati nella trappola dei truffatori e hanno inviato con successo i 3.000 dollari richiesti. Al loro tentativo di ritirare altri soldi in banca per soddisfare le domande del falso parente, il manager della banca li ha avvisati della truffa.

Non è però l’unico caso in cui l’intelligenza artificiale è stata usata per impersonare qualcuno e tentare di truffare dei malcapitati, specie se sono anziani. In altri casi si è parlato di decine di migliaia di dollari finiti nei conti dei cybercriminali, pronti a rubare l’identità di chiunque pur di raggiungere il loro scopo: arricchirsi. Per farlo sfruttano quindi brevi registrazioni audio della persona interessata – in questo caso il nipote dei due coniugi – analizzate poi dall’IA per creare successivamente registrazioni ad hoc.

I risvolti negativi delle IA

Questo è solo uno dei casi in cui le IA vengono sfruttate con scopi simili, e sarà difficile limitare o addirittura eliminare questi tentativi di truffa, essendo spesso tali strumenti accessibili liberamente – o a pagamento, con un semplice abbonamento – al pubblico. I risvolti negativi si conoscono già, a grandi linee, e la paura nei cittadini non manca: come ci abitueremo ai pro e contro dell’intelligenza artificiale? Sapremo distinguere rapidamente casi di utilizzo positivi e negativi?