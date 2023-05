IA per lo shopping: l'idea di Benetton e Google Cloud

La spinta per l’intelligenza artificiale continua su più fronti, coinvolgendo più settori. Mentre su Internet sbucano sempre più modelli di linguaggio e soluzioni avanzate potenziate da IA, come nel caso di Eleven Multilingual, modello di sintesi vocale di ultima generazione, Google Cloud e il Gruppo Benetton pensano all’uso delle IA per lo shopping, migliorando l’esperienza d’acquisto di tutti i consumatori tramite l’interazione con nuovi strumenti.

L’IA per lo shopping: il piano di Benetton e Google

La partnership tra le due realtà citata ha già corso da diverso tempo, tanto che a inizio 2022 si è giunti alla seconda fase del progetto. L’obiettivo è uno solo: migliorare gli strumenti di raccomandazione per i clienti online, perfezionando la shopping experience online. A conti fatti, il Gruppo Benetton ha registrato un aumento medio delle vendite del 7% e un tasso di conversione 6 volte superiore per i clienti che interagiscono con i nuovi strumenti, confermando la necessità di un sistema potenziato da IA per comprendere le esigenze dei consumatori.

Nello specifico, la piattaforma basata su cloud sfrutta soluzioni di analytics e IA all’avanguardia per mappare i modelli di acquisto e le performance dei negozi, comprendendo le abitudini dei consumatori nella ricerca e nell’acquisto di capi di abbigliamento tra più sedi, online e fisiche.

Grazie all’IA, dunque, ora Benetton Group fornisce raccomandazioni di acquisto in contesti specifici come “Acquistati insieme di frequente” e “Altri prodotti che potrebbero piacerti”, schede mostrate nelle pagine dei singoli prodotti e di checkout.

Benetton Group sta ora valutando di estendere soluzioni analoghe al resto dei suoi domini, raggiungendo nuovi orizzonti con la user experience. Antonio Patrissi, Chief Digital Officer di Benetton Group, ha dichiarato: