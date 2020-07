Software per la robotica e l’automazione industriale: questa la tecnologia proposta da WDG Automation, società brasiliana di cui oggi IBM annuncia in via ufficiale l’acquisizione. Non è stata resa nota l’entità dell’investimento economico messo sul piatto per portare a termine con successo la trattativa. La pratica andrà definitivamente a concludersi entro il terzo trimestre dell’anno.

WDG Automation è la nuova acquisizione di IBM

Stando a quanto si legge nel comunicato, le competenze e il know how dell’azienda, in precedenza nota come WDG Soluções Em Sistemas E Automação De Processos LTDA, consentiranno a Big Blue di espandere il proprio raggio d’azione nell’ambito dell’offerta RPA (Robot Process Automation) migliorando inoltre i servizi messi a disposizione ai clienti per affrontare la Trasformazione Digitale facendo leva su strumenti di analytics e IA.

Il colosso americano ha poi confermato che includerà circa 600 funzioni già messe a punto dal team brasiliano nel proprio Cloud Pak for Automation integrandone altre in Watson AIOps e in Cloud Pak for Multicloud Management.

L’acquisizione di WDG Automation da parte di IBM segue per tempistica e finalità quelle annunciate di recente da Microsoft (Softmotive), SAP (Contextor SAS) e Appian (Novayre Solutions SL).