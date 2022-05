iCloud: Apple fonde Drive con Dati e Documenti

In casa Apple sono in atto alcune piccole, ma al tempo stesso grandi novità. L’azienda di Cupertino ha infatti compiuto un passo apparentemente di poco conto, ma che in realtà va a segnare una svolta storica: unire iCloud Drive con Dati e Documenti.

iCloud Drive e Dati e Documenti: l’unione fa la forza!

Da notare che la mossa era già stata anticipata un anno fa, quando Apple aveva fatto sapere che nei mesi a seguire sarebbe stata appunto avviata e completata la fusione dei servizi in questione, al fine di favorire una migliore esperienza d’uso.

Il vecchio servizio Dati e Documenti conservava i dati sincronizzati nel cloud salvandoli all’interno di cartelle specifiche di una determinata app, consentendo l’accesso ai dati di riferimento solo da quella esatta applicazione. Con iCloud Drive, che è un servizio di sincronizzazione più completo, tutti questi file risultano accessibili da un’unica posizione: l’app File su iOS e iPadOS e la sezione iCloud Drive del Finder su macOS e ddi iCloud.com.

Secondo quanto si evince dal documento di supporto emerso online nelle scorse ore, tutti gli utenti che usavano iCloud Dati e Documenti per sincronizzare i loro file tra varie piattaforme ora dovranno abilitare Drive per vedere i loro contenuti.

La maggior parte degli utenti ha però già Drive attivo, per cui non è necessario fare nulla di particolare per poter vedere le novità. Coloro che, invece, dispongono di un account lanciato prima del 2014 dovranno provvedere ad abilitare personalmente l’opzione apposita, disponibile su iPhone, iPad e iPod Touch, su Mac e pure su iCloud.com.