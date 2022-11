iCloud: nuova interfaccia Web disponibile per tutti

Nelle scorse settimane, Apple ha lanciato un design rinnovato per il sito Web di iCloud, rendendolo inizialmente disponibile in versione beta, in modo tale da permettere agli utenti interessati di testarlo prima dell’effettiva implementazione e al fine di scovare eventuali bug e malfunzionamenti. Da qualche ora a questa parte, però, la fase di test è stata conclusa e la nuova interfaccia è stata ufficialmente impostata per tutti gli utenti.

iCloud: la nuova interfaccia Web è ufficialmente disponibile

Accedendo adesso alla home page di iCloud.com, infatti, viene mostrato uno sfondo colorato con varie schede per l’ID Apple e le app Foto, Mail, iCloud Drive, Calendario e Note, come visibile nello screenshot sottostante. C’è pure un riquadro con le icone di altre app quali Dov’è, Pages, Numbers, Keynote e altre.

Nella parte inferiore della schermata, invece, vengono mostrati il piano di archiviazione e lo spazio restante su iCloud, unitamente a un link per recuperare i file che sono stati rimossi di recente da iCloud Drive e da altre app.

Tramite la bara dei menu in alto, poi, è possibile avviare la creazione di una nuova email, quella di una nota, di un evento del calendario ecc., ma pure di accedere alle impostazioni per le funzioni di iCloud+, quali Nascondi la mia email, Dominio email personalizzato, iCloud Private Relay e HomeKit Secure Video.

La pagina è eventualmente personalizzabile, cliccando sull’apposito pulsante presente in fondo, per cui gli utenti possono scegliere, in base alle proprie esigenze e preferenze, quali elementi visualizzare visualizzare in ogni riquadro e quali sezioni rendere visibili.