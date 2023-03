IDC: i cyberattacchi aumentano le spese in sicurezza nel 2023

I criminali informatici sono sempre più in aumento, così come lo sono i cyberattacchi che questi cercano di mettere a segno. Date le circostanze, è quindi cosa piuttosto normale investire in sicurezza per preservare i propri dispositivi. Al riguardo, IDC ha fatto sapere che durante questo 2023 saranno attuate consistenti spese in tal senso.

IDC: 219 miliardi di dollari in sicurezza informatica nel 2023

Andando più in dettaglio, IDC ha annunciato che la spesa mondiale per la sicurezza informatica nel 2023 crescerà del 12,1%, arrivando quindi a 219 miliardi di dollari, a causa degli attacchi informatici in corso negli ultimi tempi che stanno allertando in maniera sempre maggiore gli utenti dell’intero globo e che si fanno sempre più aggressivi.

IDC ha altresì comunicato che fornire un ambiente di lavoro ibrido sicuro e cercare di soddisfare i requisiti di privacy e governance dei dati saranno ulteriori motivazioni che porteranno ad aumentare la spesa.

Riportiamo di seguito, in forma tradotta, quando dichiarato sulla questione da Serena Da Rold, direttore della ricerca associato di IDC Data & Analytics.

Quasi tutti i settori e i segmenti delle dimensioni delle aziende vedranno una bassa crescita a due cifre fino al 2026, guidata dall’espansione delle implementazioni di cloud e container, dalla necessità di proteggere l’accesso remoto alle risorse e dai requisiti di conformità della legislazione sulla privacy e sulla protezione dei dati. Le industrie più mature e i maggiori spenderanno più velocemente della media mentre continueranno a investire in soluzioni di sicurezza all’avanguardia per prevenire e respingere gli attacchi ransomware sulla loro forza lavoro distribuita e per proteggere l’infrastruttura critica, che è sempre più collegata alla rete IT.

IDC ha comunicato pure che i settori che stanno spendendo di più in prodotti e servizi di sicurezza sono le banche, l’industria media, i servizi professionali e i governi. Insieme, queste realtà comprendono un terzo di tutte le spese per la sicurezza preventivate per il 2023.

A livello territoriale, la maggior parte delle spese in fatto di sicurezza informatica è compiuta negli Stati Uniti, il che sorprende poco considerando la notevole estensione territoriale e la quantità di realtà operanti in terra a stelle e strisce. Invece, l’Europa occidentale va ad occupare la seconda posizione in classifica. Per la Cina, poi, è attesa una crescita entro il 2026, con un tasso di crescita quinquennale che dovrebbe corrispondere allo 18,8%.

