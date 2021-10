Idea regalo creativa? Approfitta delle gift card Domestika in offerta

A corto di idee per i regali di Natale? Regala la creatività con Domestika e le sue imperdibili gift card, in offerta per un periodo di tempo limitato. La promozione si estende a tutti e quattro i tagli proposti: la più conveniente è la gift card da un corso, in sconto del 69% a soli 14 euro invece di 44,90 euro. Se vuoi, invece, regalare una card da più corsi puoi orientarti sul pacchetto da tre in sconto a 39 euro, sul pacchetto da dieci a 90 euro ed infine su quello da dodici, a 92 euro, il migliore in rapporto quantità/prezzo. Ogni gift card è valida per qualsiasi corso Domestika e consente accesso illimitato a lezioni e risorse (unità, lezioni, testi esplicativi e materiali) del corso acquistato.

Gift card Domestika: come funziona la promozione

Hai deciso di regalare una gift card, ma non sai come consegnarla? Niente paura: esistono due modalità di consegna del regalo, bastano pochi click. La prima e più immediata prevede l'invio del codice tramite e-mail, che sarà inviato direttamente al destinatario insieme alle istruzioni dettagliate per riscattarlo. In alternativa potrai stampare la card e consegnarla direttamente in persona, magari realizzando un grazioso involucro.

Il codice potrà essere riscattato per qualunque corso dell'immensa “libreria” creativa di Domestika. Ce n'è davvero per tutti i gusti, soprattutto improntati al mondo dell'arte: ci sono corsi di illustrazione, disegno, fotografia, graphic design, artigianato e animazione, tanto per citare i più popolari della piattaforma. Non dimentichiamo, poi, tutti quei corsi dedicati ai software (abbondano, in particolare, le lezioni d'introduzione alla suite di Adobe), e quelli legati al marketing & business, oppure ancora i corsi di moda, scrittura e musica.

Con Domestika hai la certezza di fare un regalo creativo ed efficace, risparmiando anche grazie alle offerte in corso. Ricordiamo che la gift card da un corso è in sconto del 69% a soli 14 euro, mentre per i pacchetti da 3, 10 e 12 il prezzo scontato è – rispettivamente – 39 euro, 90 euro e 92 euro.