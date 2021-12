Idea regalo per Natale: Razer Kraken X al 33% di sconto

I regali di Natale ci mettono sempre in difficoltà, Amazon ci viene in soccorso con moltissime offerte su qualsiasi categoria di prodotto. Oggi le Razer Kraken X si trovano in offerta su Amazon a 39,99€, con uno sconto del 33% e un risparmio di 20 euro rispetto al prezzo solito.

Si tratta di un paio di cuffie da gaming di fasci alta, con audio surround digitale 7.1. Disponibili in diverse colorazioni, questo headset è pensato per i giocatori più esigenti, anche appassionati di titoli eSport.

La versione in offerta oggi è in colorazione bianca, una periferica da gaming perfetta per adattarsi alle postazioni da gioco più minimal. Inoltre, il design on-ear offre un ottimo comfort anche durante lunghe sessioni di gioco, i cuscinetti imbottiti e rivestiti in pelle sono spessi e comodi e anche alla base dell'archetto superiore è presente un'imbottitura morbida. Non manca un microfono di ottima qualità, utile per comunicare con i propri compagni di squadra durante le sessioni di gioco multiplayer.

Oggi è l'occasione perfetta per acquistare le Razer Kraken X in offerta su Amazon a 39,99€, uno dei prezzi più bassi di sempre, con spedizione gratuita e consegna prima di Natale.