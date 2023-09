La tua Identità Digitale è in pericolo: scopri come proteggerla subito

Una verità indiscussa e reale è che online la tua identità digitale è in pericolo. Questo non solo quando effettivamente navighi tra le pagine web o utilizzi un servizio online, ma anche quando uno dei tuoi dispositivi rimane connesso alla rete. Ecco perché è importante proteggerla fin da subito con una soluzione adeguata e completa che ti assicuri una difesa totale contro qualsiasi minaccia reale o presunta. Noi ti consigliamo NordVPN, ora a un prezzo speciale.

Installando la sua app, compatibile con tutti i sistemi operativi e tantissimi dispositivi, ottieni una suite davvero completa che ti mette al sicuro dai pericoli del web di qualsiasi forma e natura. Infatti, completamente a tua disposizione, trovi Threat Protection. Si tratta di una funzionalità sempre attiva, anche quando non sei connesso a un server VPN, che mette in campo 3 strumenti potenti per la tua sicurezza:

un anti-malware che scansiona file, link ed email per scongiurare possibili e potenziali infezioni malware, hacker e cybercriminali;

che scansiona file, link ed email per scongiurare possibili e potenziali infezioni malware, hacker e cybercriminali; un anti-tracker che ferma tutte le attività di monitoraggio ingaggiate da siti internet, social network, aziende commerciali, ISP e governi che minano la tua identità digitale ;

che ferma tutte le attività di monitoraggio ingaggiate da siti internet, social network, aziende commerciali, ISP e governi che minano la tua ; un ad-blocker che nasconde pubblicità, banner e pop-up per una navigazione online e su app più veloce, pulita e piacevole.

Identità Digitale anonima al 100% con NordVPN

Scegliendo NordVPN ottieni una VPN potente. Con oltre 5700 server distribuiti in 60 Paesi di tutto il mondo, questa soluzione garantisce il 100% dell’anonimato per la tua identità digitale. Infatti, ogni server incanala la tua connessione dati in un tunnel criptato che rende invisibili tutte le informazioni entranti e uscienti.

Inoltre, ti viene fornito ogni volta un Indirizzo IP differente e una posizione virtuale diversa da quella reale. In questo modo aumenti la tua protezione e sicurezza online. Addirittura, con NordVPN, puoi anche richiedere un Indirizzo IP Dedicato Italiano con server posizionato a Milano o Roma. In questo modo eviti possibili black list e blocchi quando, ad esempio, devi consultare il tuo conto corrente online.

