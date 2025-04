Ideogram 3.0 per generare immagini fotorealistiche

Quando si parla di generare immagini con l’AI, la partita è sempre aperta. Midjourney ha appena lanciato l’attesissima versione 7, OpenAI ha introdotto un generatore integrato in ChatGPT che ha scatenato la Ghibli mania e la nuova arrivata Reve sta attirando l’attenzione. Ma anche Ideogram, con la sua terza versione del modello, non ha nulla di cui vergognarsi.

Generatore di immagini AI Ideogram 3.0 per creare immagini fantastiche

Secondo Ideogram, questo nuovo modello promette “progressi significativi in termini di coerenza, fotorealismo e qualità del rendering del testo“. La terza versione si colloca – all’inizio di aprile 2025 – al quarto posto nella Text to Image Arena, dietro a GPT-4o, Reve e Recraft, anche se con un numero inferiore di confronti diretti rispetto ai suoi concorrenti, il che potrebbe influenzare il suo posizionamento in classifica. Inoltre, Ideogram 3.0 introduce diverse novità: stili di riferimento, in gran parte ispirati a Midjourney, la possibilità di generare loghi, poster promozionali, concetti di landing page e foto di prodotti, compresa un’opzione di generazione in batch.

Come generare immagini con Ideogram

Per generare immagini con Ideogram è necessario creare un account. Al momento in cui scriviamo, offre 10 crediti a settimana (crea 4 immagini per volta). Una volta effettuato l’accesso, tutto ciò che si deve fare, come per tutti gli altri generatori di immagini AI, è scrivere la richiesta nella finestra di dialogo dedicata. Tuttavia, sono disponibili diverse opzioni:

Scelta del formato : nella versione gratuita, Ideogram offre 11 formati, da quello quadrato (1:1) a quelli 16:10 e 10:16, e tutti quelli intermedi.

: nella versione gratuita, Ideogram offre 11 formati, da quello quadrato (1:1) a quelli 16:10 e 10:16, e tutti quelli intermedi. Scelta del modello : per impostazione predefinita è selezionata la versione 3.0, ma è possibile optare per i modelli precedenti.

: per impostazione predefinita è selezionata la versione 3.0, ma è possibile optare per i modelli precedenti. Scelta dello stile : sono disponibili 5 stili preregistrati, con modalità Auto, Casuale, Generale, Realistica o Design. È inoltre possibile aggiungere immagini di riferimento in modo che il loro stile venga mantenuto o addirittura associato durante la generazione, oppure inserire il codice di uno stile già salvato (da voi o da un altro utente).

: sono disponibili 5 stili preregistrati, con modalità Auto, Casuale, Generale, Realistica o Design. È inoltre possibile aggiungere immagini di riferimento in modo che il loro stile venga mantenuto o addirittura associato durante la generazione, oppure inserire il codice di uno stile già salvato (da voi o da un altro utente). Scelta del colore : Ideogram consente di scegliere tra diverse palette di colori per guidare il processo di generazione verso una tonalità specifica.

: Ideogram consente di scegliere tra diverse palette di colori per guidare il processo di generazione verso una tonalità specifica. Magic Prompt: come per Reve e la sua opzione Enhance, Ideogram offre una funzione Magic Prompt, che utilizza il prompt di partenza per arricchirlo di dettagli e precisione, delegando all’AI maggiore libertà creativa.

Ideogram non ha nulla da invidiare per quanto riguarda la qualità delle sue immagini fotorealistiche, contro rivali di tutto rispetto come GPT-4o, Midjourney, Reve e Recraft. Inoltre, è in grado di riprodurre testi lunghi in modo fedele e coerente