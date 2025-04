Midjourney V7, il nuovo generatore di immagini è sorprendente

Considerato uno dei migliori generatori di immagini AI, ma recentemente messo in ombra dal nuovo generatore di ChatGPT, Midjourney ha appena presentato la sua versione 7 in alpha test. E ha tutta l’aria di essere particolarmente avanzata.

La promessa? Un modello “molto più intelligente” che comprende le richieste di testo degli utenti con un grado di precisione mai raggiunto prima. Il risultato saranno immagini di qualità superiore, con un lavoro approfondito su texture, silhouette e mani, oltre che sugli oggetti che compaiono nell’immagine. Tuttavia, Midjourney avverte i suoi utenti: “Si tratta di un modello completamente nuovo, con punti di forza unici e probabilmente qualche debolezza“.

Midjourney V7 è attualmente disponibile in due versioni: Turbo (che costa il doppio rispetto alla modalità standard V6) e Relax. La modalità standard richiede più tempo per l’ottimizzazione prima dell’utilizzo.

Nella versione 7, Midjourney offre la Draft mode. Questa modalità costa la metà, ma visualizza le immagini generate fino a dieci volte più velocemente. Per adattarsi a questa nuova modalità, Midjourney offre una nuova barra di input conversazionale sulla sua versione web. È anche possibile utilizzare una modalità vocale per indicare le modifiche ad alta voce, rendendo l’esperienza dell’utente molto più fluida. Per accedere alla modalità bozza, è sufficiente aggiungere il comando “-draft” alla fine del prompt.

One of the most exciting new features for our new V7 model is something we call "Draft Mode". Draft mode is half the cost and 10 times the speed and it might be the best way to iterate on ideas ever. Try it with voice, think out loud and let our ideas flow like liquid dreams. pic.twitter.com/ANfTMC6Ej1

— Midjourney (@midjourney) April 4, 2025