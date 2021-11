iDoo, giardino smart per pollici verdi dal click veloce

Un prodotto che negli ultimi mesi è quasi sempre gravitato tra i 120 ed i 130 euro, solo oggi è a disposizione a 84,99 euro: si tratta del sistema di coltivazione indoor di iDoo, un giardino intelligente che può consentire la messa a dimora di 12 baccelli per poterne seguire la crescita e trarne profumo ed erbette per la propria cucina.

iDoo, Cyber Monday con il WOW

Sistemi come iDoo sono ormai sdoganati da anni e i prezzi sono andati continuamente al ribasso, ma è puntualmente in occasione dei giorni del Black Friday che si incontrano le migliori opportunità. Così è anche quest'anno, con uno sconto del 35% che porta il costo del sistema iDoo al di sotto di ogni soglia precedentemente raggiunta e lo candida di diritto tra le idee più originali e gradite del prossimo Natale.

Coltivare diventa estremamente facile e divertente. Non è un orto vero e proprio, ma le luci led appositamente selezionate per simulare la luce solare velocizzano la crescita e la coltura idroponica rende l'operazione estremamente pulita e poco onerosa. Il sistema iDoo gestisce illuminazione, ossigenazione dell'acqua, messa a dimora e crescita delle piantine (che potrai selezionare) e il tutto porta così un tocco di verde alla tua casa o al tuo ufficio. Il prossimo peperoncino che assaggerai, il prossimo pomodorino che metterai nell'insalata o la prossima essenza che metterai nel piatto potresti non averle acquistate, ma viste crescere.

Il che cambia tutto, come uno sconto del 35%: premesse differenti portano a risultati nuovi. Solo entro oggi, però.