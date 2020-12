La tua piccola idroponica in casa con sconto del 41%

Una base idroponica, un’illuminazione ad hoc e quell’impatto piacevole che solo il verde della natura sa regalare. Se a tutto ciò si aggiunge il 41% di sconto, ecco che questa “Smart Garden 9” di Click&Grow diventa una perfetta idea da mettere sotto l’albero. Attenzione, però: bisogna fare molto in fretta perché l’offerta sta per scadere.

Sia chiaro, non serve avere il pollice verde: è questo uno strumento più per chi è rapido sui display che non abile con zappa e badile. Sia chiaro, non si otterranno provvigioni formato famiglia estesa con continuità, ma al tempo stesso ci sarà l’impagabile soddisfazione di mangiare prodotti propri al 100%. Per contro non si deve piegare la schiena, non ci si sporca, non si lavora al freddo, il prodotto è certificato e lo si vede crescere sotto i nostri occhi riconciliandoci con i ritmi della natura. Sia chiaro, quindi: tutto ciò è estremamente gradevole a prescindere ed a questo prezzo rappresenta un’interessantissima idea di Natale.

Lo Smart Garden 9 sta rivoluzionando la coltivazione di alimenti freschi con un design accuratamente progettato […]. Devi solo inserire le capsule di impianti biodegradabili, riempire il serbatoio dell’acqua e collegare il cavo di alimentazione. Smart Garden 9 si prende cura di tutto il resto.

113 euro in tutto, consumando molta meno acqua rispetto ad una normale irrigazione e potendo “coltivare” le proprie verdure e le proprie insalate 365 giorni all’anno senza interruzioni. Il prezzo è estremamente vantaggioso rispetto al listino tradizionale, dunque l’occasione è servita (ma solo per i più veloci).

Due i colori disponibili: bianco e grigio. Il verde vien da sé.