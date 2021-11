Ignite 2021: Microsoft Loop per il lavoro ibrido

Microsoft ha annunciato diverse novità durante la conferenza Ignite 2021, molte delle quali riguardano il lavoro ibrido. La nuova app Microsoft Loop per Microsoft 365 consente di utilizzare componenti che possono essere spostati liberamente tra le varie applicazioni della suite di produttività, in modo da migliorare la collaborazione tra colleghi.

Microsoft Loop: produttività e collaborazione

Microsoft Loop è costituita da tre elementi: componenti, pagine e spazi di lavoro. I componenti Loop sono “unità atomiche di produttività”, ovvero contenuti aggiornati in tempo reale (liste, tabelle, appunti, attività e altri) che possono esistere in diverse applicazioni.

Le pagine Loop permettono invece di organizzare e condividere i componenti che possono essere collegati ad altri elementi, come link e file. Componenti e pagine sono visibili negli spazi di lavoro Loop, una sorta di hub condiviso che consente di seguire un progetto e tracciare i progressi verso l'obiettivo finale.

I componenti Loop saranno disponibili nelle app Microsoft 365 entro fine novembre. Gli altri elementi e l'app Microsoft Loop arriveranno nei prossimi mesi.

Un'altra novità per Microsoft 365 è Context IQ, un insieme di funzionalità che sfruttano l'intelligenza artificiale per migliorare il flusso di lavoro. Context IQ viene ad esempio utilizzato in Microsoft Editor come un assistente predittivo. Ad esempio, quando l'utente inserisce, allega o condivide un file, Editor suggerisce il documento più rilevante.

Microsoft ha inoltre aggiornato l'interfaccia di Office.com e dell'app Office per Windows. Nella pagina home ci sono le nuove sezioni Quick Access e Recommended Actions. La pagina My Content permette di accedere ai vari contenuti, mentre la pagina Create raggruppa tutte le app, i tool e i modelli delle applicazioni. La nuova interfaccia sarà disponibile nelle prossime settimane.