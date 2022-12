Il 2023 è l'anno del 5G: con la nuova offerta Fastweb bastano 7,95 euro al mese

L’inizio del 2023 è il momento giusto per cambiare operatore ed accedere ad una tariffa più completa e conveniente, in modo da utilizzare al meglio il proprio smartphone 5G. L’offerta natalizia di Fastweb, infatti, è stata estesa a tutto il mese di gennaio 2023, garantendo a tutti la possibilità di attivare quella che, al momento, è l’offerta 5G più conveniente sul mercato

Con l’offerta Fastweb Mobile è possibile accedere ad un bundle contenente minuti illimitati, 100 SMS e 150 GB in 4G e 5G. Si tratta, quindi, di una tariffa davvero completa che comporta, inoltre, un costo molto ridotto. La proposta di Fastweb presenta un costo periodico di 7,95 euro al mese, senza vincoli o costi aggiuntivi. Tutto è già incluso nel canone.

Quest’offerta si rivolge a tutti i nuovi clienti, con o senza portabilità del numero. Per attivare la nuova promozione di Fastweb è possibile affidarsi ad una semplice procedura online, accessibile dal link qui di sotto. Direttamente dal sito Fastweb è anche possibile prenotare il ritiro della SIM in negozio, velocizzando, ulteriormente, la procedura di attivazione.

Fastweb Mobile è l’offerta giusta per iniziare il 2023 nel migliore dei modi

Come sottolineato in precedenza, Fastweb Mobile, in versione “Christmas Edition”, ha davvero tutto quello che serve per sfruttare al massimo il proprio smartphone con un costo molto ridotto. La tariffa include:

minuti illimitati verso tutti in Italia oltre che minuti limitati dall’Italia verso l’estero (sono incluse decine di destinazioni estere)

100 SMS verso tutti in Italia

150 GB in 4G e 5G

minuti illimitati, 100 SMS e fino a 9 GB in roaming in UE, Svizzera e Regno Unito

possibilità di acquistare uno smartphone a rate (recandosi successivamente all’attivazione in un negozio Fastweb) scegliendo tra i vari modelli in listino

L’offerta prevede un costo di 7,95 euro al mese, con attivazione di 10 euro. Per attivare l’offerta è possibile richiedere la portabilità da un qualsiasi operatore oppure attivare un nuovo numero di cellulare. Per tutti i dettagli è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.