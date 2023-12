Il Bat-Aereo LEGO di Batman costa solo 29€ con questo SCONTO

Con questo set LEGO ricreerai una battaglia all’ultimo sangue. Stiamo parlando del set LEGO Bat-Aereo: Batman vs. The Joker proveniente dal film del 1989! Con un ribasso del 21%, potrai pagare il set solo 29,90€ invece del prezzo originale di 37,99€.

LEGO Bat-Aereo: Batman vs. The Joker, ricrea la scena del film!

Immergiti nel mondo iconico di Batman del 1989 con il set LEGO Bat-Aereo: Batman vs. The Joker: un sogno diventato realtà per i fan di questa epica saga. Questo set di costruzione non solo cattura l’essenza del film, ma offre anche un’esperienza di gioco coinvolgente grazie alla sua app dedicata.

Il pezzo forte di questo set è senza dubbio l’aereo giocattolo Batwing, una fedele riproduzione dell’iconico velivolo. Completo di due shooter, una cabina di pilotaggio, un vano portaoggetti e un gancio per l’esposizione a parete, il Batwing è un capolavoro di dettagli. Con l’app LEGO Builder, i bambini possono esplorare il modello in 3D, ingrandendolo e ruotandolo per una costruzione ancora più immersiva.

Il set include due minifigure LEGO che incarnano l’eterna lotta tra il bene e il male: Batman e il Joker. Batman sfoggia il suo riconoscibile mantello nero e cappuccio, mentre il Joker indossa il suo classico abito viola e cappello. Queste minifigure permettono ai bambini di ricreare scene iconiche come l’atterraggio del Batwing sul tetto del GCPD o la spettacolare battaglia finale tra i due antagonisti.

La fantastica app LEGO Builder è il complemento perfetto al set, offrendo una dimensione digitale all’esperienza di costruzione. Consentendo di ingrandire e ruotare il modello in 3D, l’app aggiunge un livello in più alla costruzione.

Non perdere l’occasione per ricreare l’iconica scena del film. Fai tuo il set LEGO a soli 29,90€!

