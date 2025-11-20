Il Black Friday crea l'occasione: HUAWEI MatePad 11.5"S, sfrutta il coupon

Sei alla ricerca di un tablet che faccia la differenza, che sia al tempo stesso comodo da usare per ore e che non faccia rimpiangere la tua vecchia abitudine di scrivere su carta? Il perimetro è abbastanza circoscritto, quindi non resta che procedere: HUAWEI MatePad 11.5″S è potenzialmente pronto a sorprenderti.

Dimentica gli schermi lucidi e le loro luci riflesse; questo tablet introduce una vera ventata di aria fresca nel mondo dell’elettronica di consumo, specialmente per studenti, artisti e giovani professionisti. L’occasione del Black Friday è chiaramente quella che merita l’onore delle cronache, perché proprio in queste ore uno sconto e un coupon generano un’occasione senza pari. E occhio al coupon: a fondo articolo è disponibile un codice esclusivo per accedere al MatePad a un prezzo senza pari grazie ad uno sconto extra.

Il valore del display

8GB di RAM e 256GB di memoria interna, ma è un altro il punto forte che si fa notare in modo particolare: il display PaperMatte. Si immagini di prendere appunti o disegnare non su una lastra di vetro fredda, ma su una superficie che ti restituisce la sensazione tattile della carta. È esattamente quello che fa questo schermo: riduce lo scivolamento e rende il tratto con la M-Pencil (che si acquista a parte) incredibilmente naturale e preciso. Il vantaggio di questa tecnologia è chiaro e di alto valore intrinseco: proteggere gli occhi dell’utente. Grazie al suo particolare trattamento anti-riflesso avanzato, infatti, può essere usato tranquillamente all’aperto o in luoghi molto luminosi (o se non altro con illuminazione diretta, spesso compromettente per una normale operatività) senza strizzare gli occhi, perché l’abbagliamento viene di fatto praticamente annullato.

In termini di usabilità, il MatePad 11.5″S è costruito per seguirti ovunque. Sottile e leggero, grazie al suo design unibody in metallo robusto ed elegante, il tablet non rinuncia anche ad una livrea elegante oltre alle funzionalità che lo contraddistinguono dal punto di vista delle mere specifiche tecniche. Lo puoi infilare facilmente nello zaino senza sentirne il peso e, nonostante la compattezza dimostrata, supporta tutte le app che possono servire per l’università o il lavoro o il tempo libero.

In più, chi ne fa uso creativo può avere accesso a strumenti professionali come GoPaint, che permette di disegnare con una reattività quasi istantanea grazie alla connessione super veloce della penna (tecnologia NearLink). In sintesi, ecco un tablet che sa farsi compagno di una vita digitale versatile, capace di passare con agilità dalla concentrazione estrema al divertimento più fluido. E questa ecletticità è da apprezzare poiché lo rende un tablet valido per ogni situazione.

Il coupon trasforma il tablet in un pc

Ciò che fa la differenza a partire da oggi è il codice coupon A12BLAZEMA. Basterà usare questo coupon, infatti, per sommare lo sconto disponibile da oggi a un ulteriore 12% che consente di accedere al bundle tablet+tastiera italiana al prezzo di soli 235,84€ (ossia 229,99 più 39 euro aggiuntivi, ma decurtati del -12% garantito dal coupon). A questo prezzo si tratta chiaramente di un’occasione importante, che mette nelle mani di giovani e meno giovani un tablet sul quale poter scrivere sperimentando una sensazione nuova fatta di attrito, tecnologia, innovazione e creatività.

In collaborazione con Huawei