Il Black Friday delle VPN è iniziato: solo 1,85 €/mese per una connessione sicura

Ci siamo: il periodo del Black Friday è oramai iniziato anche per il settore delle VPN, con tante offerte e promozioni da cogliere al volo per poter contare su di una connessione sicura e protetta. Tra le promozioni più interessanti su cui puntare oggi c’è Private Internet Access.

Il servizio, vero e proprio punto di riferimento del settore delle VPN, prevede un costo di 1,85 euro al mese optando per il piano biennale con 4 mesi aggiuntivi. La spesa complessiva è di poco più di 51 euro per un abbonamento da ben 28 mesi.

Per accedere all’offerta basta collegarsi sul sito di Private Internet Access e richiedere l’attivazione del piano d’abbonamento più conveniente, ora proposto con uno sconto dell’83%. L’offerta è disponibile di seguito.

VPN a prezzo bloccato: ecco l’offerta di Private Internet Access

Con Private Internet Access è possibile accedere a una VPN sicura e completa. Il servizio garantisce una connessione a Internet protetta dalla crittografia e, quindi, davvero privata. In più, c’è l’applicazione di una rigorosa politica no log.

La VPN non tiene traccia dell’attività dell’utente che, quindi, non viene tracciato durante la navigazione. Tra i vantaggi di Private Internet Access c’è la possibilità di geolocalizzare la posizione in un altro Paese, grazie ai tanti server sparsi in tutto il mondo, per evitare la censura online e i blocchi geografici all’accesso a siti web e app.

Con l’offerta attuale, Private Internet Access costa appena 1,85 euro al mese. Basta puntare sul piano biennale per ottenere uno sconto dell’83% e ben 4 mesi aggiuntivi, per un abbonamento totale di 28 mesi a prezzo bloccato. La promozione prevede la fatturazione anticipata, per una spesa di 51 euro pagabile in 3 rate con PayPal. Per attivare l’offerta è possibile cliccare sul link riportato qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.