Il Black Friday di Internxt continua: 90% di sconto sui piani a vita

Gli utenti possono beneficiare dei prezzi più bassi del 2025 per la sottoscrizione di uno dei piani a vita di Internxt.
Informatica Cloud & Hosting
Freepik

L’offerta del Black Friday in casa Internxt non è ancora terminata. Per chi, dunque, è alla ricerca di un servizio di cloud storage sicuro, con codice open source e verificato, può prendere in considerazione la promozione in corso della società spagnola, che offre il 90% di sconto su tutti i suoi piani, inclusi quelli a vita.

Questi i prezzi dei piani a vita di Internxt in occasione del Black Friday:

  • 190 euro invece di 1.900 euro (piano da 1 TB)
  • 290 euro invece di 2.900 euro (piano da 3 TB)
  • 390 euro invece di 3.900 euro (piano da 5 TB)

Tutti i piani beneficiano inoltre del supporto clienti premium, per un’assistenza sempre disponibile, e della garanzia di rimborso di 30 giorni, nell’eventualità il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative iniziali.

Perché scegliere l’offerta del Black Friday di Internxt

Il primo motivo, banalmente, è da ricercarsi nel prezzo. Con l’offerta del Black Friday è possibile risparmiare il 90% rispetto al prezzo di listino di tutti i piani, un vantaggio notevole che capita soltanto una volta all’anno. Questa, infatti, è la promozione migliore di tutto il 2025.

In secondo luogo, l’azienda di cloud storage con base a Valencia, in Spagna, assicura un ecosistema completamente privato. Ciascun piano include la garanzia di uno spazio di archiviazione che utilizza la crittografia post-quantistica, oltre ai servizi di backup e antivirus.

Inoltre, per una protezione online ulteriore, gli utenti Internxt ottengono anche il servizio di rete privata virtuale VPN, indispensabile per connettersi in sicurezza ovunque ci si trovi, anche all’estero, scongiurando così i potenziali pericoli di una connessione a una rete Wi-Fi pubblica.

Tornando infine alla natura open-source dell’intero progetto, a differenza dei principali servizi di cloud storage oggi disponibili sul mercato, Internxt assicura un codice pubblico sulla piattaforma Git-Hub e la verifica da parte di una società indipendente tra le principali aziende di penetration testing.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 30 nov 2025

Federico Pisanu
Pubblicato il
30 nov 2025
