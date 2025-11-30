Il Black Friday di Internxt continua: 90% di sconto sui piani a vita

L’offerta del Black Friday in casa Internxt non è ancora terminata. Per chi, dunque, è alla ricerca di un servizio di cloud storage sicuro, con codice open source e verificato, può prendere in considerazione la promozione in corso della società spagnola, che offre il 90% di sconto su tutti i suoi piani, inclusi quelli a vita.

Questi i prezzi dei piani a vita di Internxt in occasione del Black Friday:

190 euro invece di 1.900 euro (piano da 1 TB )

invece di 1.900 euro (piano da ) 290 euro invece di 2.900 euro (piano da 3 TB )

invece di 2.900 euro (piano da ) 390 euro invece di 3.900 euro (piano da 5 TB)

Tutti i piani beneficiano inoltre del supporto clienti premium, per un’assistenza sempre disponibile, e della garanzia di rimborso di 30 giorni, nell’eventualità il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative iniziali.

Perché scegliere l’offerta del Black Friday di Internxt

Il primo motivo, banalmente, è da ricercarsi nel prezzo. Con l’offerta del Black Friday è possibile risparmiare il 90% rispetto al prezzo di listino di tutti i piani, un vantaggio notevole che capita soltanto una volta all’anno. Questa, infatti, è la promozione migliore di tutto il 2025.

In secondo luogo, l’azienda di cloud storage con base a Valencia, in Spagna, assicura un ecosistema completamente privato. Ciascun piano include la garanzia di uno spazio di archiviazione che utilizza la crittografia post-quantistica, oltre ai servizi di backup e antivirus.

Inoltre, per una protezione online ulteriore, gli utenti Internxt ottengono anche il servizio di rete privata virtuale VPN, indispensabile per connettersi in sicurezza ovunque ci si trovi, anche all’estero, scongiurando così i potenziali pericoli di una connessione a una rete Wi-Fi pubblica.

Tornando infine alla natura open-source dell’intero progetto, a differenza dei principali servizi di cloud storage oggi disponibili sul mercato, Internxt assicura un codice pubblico sulla piattaforma Git-Hub e la verifica da parte di una società indipendente tra le principali aziende di penetration testing.