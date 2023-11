Il Black Friday di Sky è partito: TV, Cinema, Netflix a 19,90 €/mese (con Buono Amazon)

L‘offerta del Black Friday di Sky consente l’accesso a un abbonamento ricco di contenuti a fronte di una spesa davvero ridotta. La promozione in corso, infatti, garantisce la possibilità di attivare Sky TV + Netflix con piano Standard + Sky Cinema (con Paramount Plus incluso) a fronte di un costo di 19,90 euro al mese per 18 mesi.

L’abbonamento include sempre Sky Go, senza costi aggiuntivi, e mette a disposizione anche un Buono Amazon da 50 euro. In più, c’è la possibilità di personalizzazione con l’aggiunta di Sky Calcio, al costo di 5 euro in più, e/o Sky Sport, al costo di 10 euro in più. Per tutti i dettagli sulla promozione è sufficiente seguire il link qui di sotto e accedere subito alla pagina dell’offerta del sito Sky.

Cosa prevede l’offerta Sky per il Black Friday

Con la promozione in corso è possibile attivare il seguente bundle:

Sky TV con tutte le serie TV, gli show e l’intrattenimento di Sky

con tutte le serie TV, gli show e l’intrattenimento di Sky Sky Cinema con Paramount Plus incluso

con Paramount Plus incluso Netflix con piano Standard e possibilità di passare al piano Premium pagando la differenza

con piano Standard e possibilità di passare al piano Premium pagando la differenza Sky Go

possibilità di aggiungere Sky Sport al costo di 10 euro e Sky Calcio al costo di 5 euro in più al mese

L’offerta di Sky prevede anche un Buono Amazon da 50 euro in regalo. L’abbonamento proposto da Sky per il Black Friday ha un costo di 19,90 euro al mese ed è valido per 18 mesi. Al termine della promozione, l’utente potrà decidere se restare con Sky, passando a una nuova offerta, oppure se interrompere l’abbonamento senza alcun costo.

C’è tempo fino al prossimo 27 di novembre per richiedere l’attivazione della promozione del Black Friday di Sky. Tutti i dettagli in merito sono disponibili tramite il link qui di sotto da cui è possibile, rapidamente, completare l’attivazione dell’offerta.

