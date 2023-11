Il Black Friday è già iniziato: appena 1,54 euro al mese per una nuova VPN

L’offerta di AtlasVPN per il Black Friday rappresenta l’occasione giusta per attivare una nuova VPN. La promozione, infatti, garantisce uno sconto dell’86% sul costo del servizio che può essere attivato con una spesa di appena 1,54 euro al mese. Per ottenere lo sconto è sufficiente puntare sull’abbonamento biennale che include 6 mesi gratis extra.

Sfruttando la promozione in corso, quindi, AtlasVPN è disponibile con un prezzo bloccato per 30 mesi. L’offerta, valida solo per un breve periodo di tempo, è disponibile tramite il link riportato qui di sotto che consente di raggiungere la pagina dedicata alla promozione del sito ufficiale di AtlasVPN. Per tutti i nuovi utenti c’è anche una garanzia Soddisfatti o Rimborsati di 30 giorni.

VPN al miglior prezzo: ora c’è AtlasVPN

AtlasVPN è una delle migliori VPN sul mercato, grazie a un mix unico di prestazioni, sicurezza e prezzo. La VPN sfrutta la crittografia del traffico dati, con un sistema MultiHop che permette di eseguire una seconda crittografia per un livello di sicurezza aggiuntivo, e adotta una politica no log che azzera il tracciamento dell’attività dell’utente.

Da notare che la connessione è illimitata: l’accesso alla rete VPN avviene senza limiti di traffico dati e senza limiti di banda. C’è poi un network di migliaia di server utilizzabile per geolocalizzare la propria posizione in un altro Paese, aggirando la censura online e i blocchi geografici.

Con AtlasVPN è possibile ridurre il costo della VPN fino ad appena 1,54 euro al mese. Con il piano biennale, infatti, è disponibile uno sconto dell’86% e ci sono anche 6 mesi gratis extra. L’offerta in questione è attivabile direttamente tramite il sito ufficiale, con fatturazione anticipata, per una spesa complessiva di 46 euro circa, e una garanzia di rimborso a 30 giorni.

Per accedere all’offerta basta cliccare sul box qui di sotto.

