Il bundle con FC 24 e il DualSense di PlayStation 5 CROLLA a soli 89€!

Se sei un appassionato di calcio e giochi su Playstation 5, non perdere l’occasione di vivere un’esperienza di gioco ultra-realistica con il bundle Playstation 5 DualSense Bianco + EA FC 24, in offerta su Amazon a soli 89,99€ anziché 119,99€.

Tutti i dettagli del bundle

HyperMotionV: Realismo Senza Precedenti Il cuore di questa esperienza di gioco è HyperMotionV, una tecnologia rivoluzionaria che traduce il ritmo e la fluidità del calcio reale nel tuo gioco. Basata su dati volumetrici di oltre 180 partite di alto livello, inclusi tornei prestigiosi come la UEFA Champions League maschile e femminile, la Premier League e LaLiga EA SPORTS, HyperMotionV offre una sensazione di realismo mai vista prima.

Stili di Gioco Ottimizzati con Dati di Opta Gli stili di gioco sono ottimizzati grazie ai dati di Opta, offrendo una dimensione realistica agli atleti che va oltre le valutazioni totali. Dai modelli di giocatori SAPIEN realistici alle pieghe delle divise, il motore Frostbite migliorato offre un’esperienza di gioco straordinariamente dettagliata, rendendo ogni momento di EA SPORTS FC 24 avvincente come una partita di calcio reale.

Autenticità in Ogni Dettaglio Dalla folla alla telecronaca, ogni elemento in EA SPORTS FC 24 è progettato per offrire un’esperienza autentica, simile a quella di una trasmissione televisiva. Oltre a creare la rosa dei tuoi sogni e competere in Ultimate Team, potrai personalizzare il tuo club dentro e fuori dal campo.

Controller DualSense: Tecnologia all’Avanguardia Il bundle include il controller wireless DualSense per PS5, progettato per un’esperienza di gioco più intensa e innovativa. Con altoparlante e microfono integrati, jack per cuffie, rilevamento del movimento a 6 assi, porta USB-C e feedback tattile, il DualSense ti offre un livello di coinvolgimento senza precedenti.

Funzionalità Avanzate del DualSense Il controller è dotato di una batteria ricaricabile integrata che consente di riprodurre e caricare la batteria contemporaneamente. Le caratteristiche includono la creazione e la condivisione di contenuti di videogiochi con altri giocatori, trigger adattivi per un’esperienza immersiva e molte altre.

Scegli il tuo percorso nel mondo di EA SPORTS FC 24: scendi in campo come giocatore o siediti in panchina come tecnico per scrivere la tua storia calcistica nella Carriera giocatore o tecnico. Approfitta di questa offerta limitata su Amazon e vivi il calcio virtuale con un realismo straordinario a soli 89,99€ anziché 119,99€!