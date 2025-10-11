Il caro-bollette non fa più paura con Octopus Energy: blocca i prezzi di luce e gas

Octopus Energy rilancia la sua offerta di fornitura di luce e gas con una promo pensata apposta per chi cerca bollette chiare e, soprattutto, senza sorprese. Con la tariffa Octopus Fissa 12M, che puoi attivare entro il 22 ottobre, hai la possibilità di bloccare il costo dell’energia per un anno intero, optare per energia elettrica 100% green e attivare il tutto in un paio di minuti, senza vincoli o penali se cambi idea.

I vantaggi della tariffa Octopus Fissa 12M

L’offerta fissa di Octopus Energy ti dà la sicurezza di mantenere bloccati i prezzi della materia prima per un anno intero, così sei al riparo dai su e giù del mercato. La luce costa 0,1133 €/kWh in monoraria, più 72 euro all’anno di costi per la gestione, mentre per il gas il prezzo della materia prima è di 0,39 €/Smc, con 84 euro annui per la commercializzazione. Ricorda che tutti i prezzi sono da intendersi senza IVA e tasse.

I costi relativi al trasporto, alla gestione del contatore e i vari oneri di sistema non dipendono da Octopus Energy. La potenza del contatore e la classe del gas restano come nel tuo vecchio contratto, ma puoi sempre modificarle in seguito, in base a quello che ti serve. Una volta scaduti i 12 mesi, potrai decidere se rinnovare la tariffa fissa oppure passare alla formula Flex.

Aspetto interessante dell’offerta è l’energia elettrica proveniente al 100% da fonti rinnovabili: difficilmente si trova un fornitore che non ti faccia pagare un extra per l’energia pulita. Inoltre, hai sempre la massima libertà nel tuo contratto, non hai vincoli di tempo né pensali da pagare se scegli di recedere dal contratto. Puoi cambiare fornitore quando vuoi, senza spendere un euro in più.

Attivare l’offerta Octopus Energy è semplice e veloce: ti bastano pochi minuti, fai tutto online e al resto ci pensa l’operatore. Attivala subito, hai tempo fino al 22 ottobre.