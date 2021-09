Il case Mini ITX definitivo, al minimo storico: MasterBox SR200

Se un Mini PC è troppo per le tue esigenze, e un desktop troppo ingombrante, la giusta via di messo è sicuramente una configurazione Mini-ITX. Per questo oggi vogliamo suggerirti un’ottima promozione sul MasterBox SR200 di Cooler Master, il case Mini-ITX per eccellenza, oggi al minimo storico.

Case Mini-ITX Cooler Master MasterBox SR200: caratteristiche tecniche

Si tratta di uno dei case più apprezzati, non solo per la qualità che contraddistingue ormai il marchio da anni, ma anche per la sua versatilità. Il case, infatti, è completamente modulare consentendo un montaggio estremamente semplice di ogni componente, inclusa la scheda video. Inoltre, l’accessibilità semplificata permette aggiornamenti hardware decisamente rapidi senza la necessità di dover smontare alcuno dei componenti già installati. Da non sottovalutare, è poi la possibilità di installare la VGA verticalmente. Sono supportate schede fino a 3 slot, che comprendono quindi anche le schede più prestanti di fascia enthusiast.

Ottima la possibilità di installare radiatori fino a 240mm, ed un sistema di fissaggio della pompa che consente anche la realizzazione di un custom loop, indispensabile per gli utenti più esigenti in termini di prestazioni. Se c’è un aspetto dei case che non va mai trascurato, infatti, è l’airflow ed in generale il raffreddamento. L’SR200 ha abbastanza spazio per l’installazione di ben 7 ventole, che unite ad una ventilazione a 5 vie, garantiscono uno smaltimento del calore rapido ed efficace anche a pieno regime. Buono il pannello frontale, seppur essenziale, che offre due porte USB Type-A 3.2 Gen 1 ed un jack combinato da 3,5mm per la connessione di cuffie/altoparlanti e microfono.

Grazie ad uno sconto del 22%, il Cooler Master MasterBox SR200 può essere acquistato a soli 64,98 euro su Amazon, prezzo più basso mai registrato.