Il cashback ti fa ricco, ecco l’app che aspettavi da tempo

Di questi tempi la parola d’ordine per ogni italiano è “risparmiare”. I rincari stanno creando non pochi problemi alle famiglie, quindi diventa imperativo mettere qualcosa da parte. Per fortuna, un valido aiuto arriva dal cashback.

Grazie alla tecnologia che è venuta in soccorso negli ultimi anni, questo sistema si è diffuso parecchio nel nostro Paese.

È un circuito di acquisto, il quale permette agli utilizzatori di ricevere in cambio dei premi in denaro. In pratica, acquistando un prodotto con questo sistema, gli utilizzatori di un circuito come Woolsocks riceveranno indietro una parte della somma spesa in buoni acquisto o in denaro.

Nonostante la sua diffusione capillare, ci sono tantissime app che offrono tale servizio che hanno stretto partnership soltanto con brand di nicchia, che difficilmente rientrano nelle abitudini di acquisto di quasi tutte le famiglie.

Anche la percentuale di ritorno del denaro non è quasi sempre la stessa. Woolsocks, invece, ha intrapreso una politica diversa. Vediamo cosa offre.

Cashback con Woolsocks, funziona così

Per fortuna è arrivato in Italia Woolsocks, con la sua app che rende possibile l’accumulo di cashback da ben 34.000 negozi differenti.

Grazie a un tasso che arriva fino al 4%, l’app di Woolsocks permette di guadagnare pochi spiccioli anche se viene consumato un caffè.

Tramite l’app gli utenti possono gestire le proprie finanze nel modo migliore e possono anche fissare un margine di risparmio e un tetto di spesa. Per scaricare l’app basta accedere qui.

Al di là dell’offerta principale, Woolsocks mette a disposizione degli utenti molte funzioni finanziarie che rendono la vita molto più semplice.

Scaricando l’app si otterranno gli strumenti migliori per gestire il denaro, la possibilità di risparmiare denaro in modo da raggiungere gli obiettivi finanziari, cancellare gli abbonamenti dimenticati e ricevere indietro fino al 35% del denaro speso.

Inoltre per i nuovi iscritti in omaggio una Gift Card da 25 euro.

