Il Castello di Hogwarts in versione LEGO è SCONTATO!

Sei pronto a vivere un’avventura magica direttamente a casa tua? Grazie a quest’offerta, potrai costruire l’intero Castello di Hogwarts in versione LEGO dal mondo di Harry Potter. E grazie a un ribasso di 20,00€, lo pagherai ora solo 449,99€. Scopriamo insieme tutti i segreti celati dietro a questo set.

Tutte le caratteristiche del set LEGO Il Castello di Hogwarts

All’interno di questa maestosa struttura composta da oltre 6.000 mattoncini, ogni dettaglio è fedelmente riprodotto, trasportando i fan nel mondo magico di Harry Potter. Dalla Sala Grande, arricchita da vetrate e stendardi delle case, all’aula di Pozioni con scaffali colmi di vasetti magici, ogni elemento è un tributo alla ricchezza narrativa della saga.

La Camera dei Segreti, abitata dal temibile Basilisco e dal Diario di Tom Riddle, e la Stanza delle Necessità, con il Calice di Fuoco e l’Armadio svanitore, aggiungono strati di mistero e magia. Il Tranello del Diavolo, nascosto tra le liane, è pronto a svelare i suoi segreti, mentre la Sala comune di Grifondoro offre un ambiente accogliente con il suo camino e posti a sedere confortevoli.

Non mancano neanche l’ufficio della Professoressa Dolores Umbridge e quello del Professor Silente, dominato dalla statua del Grifone, completando il castello con dettagli straordinari. Per non parlare dell’esterno, arricchito dalla pittoresca capanna di Hagrid, con il ragno Aragog e le zucche costruibili, insieme al Platano Picchiatore, rendendo questo set ancora più ricco e coinvolgente.

Per amplificare ulteriormente l’esperienza, il set presenta 4 minifigure di grande rilievo, tra cui Godric Grifondoro, Tosca Tassorosso, Salazar Serpeverde e Priscilla Corvonero, e ben 27 micro-personaggi iconici, da Harry Potter a Lord Voldemort, ciascuno con un ruolo significativo nella saga.

Con questo set LEGO verrai proiettato direttamente nel magico mondo di Harry Potter. Fallo subito tuo al prezzo scontato di 449,99€!

