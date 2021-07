Il cavo che risolve il dramma dei cavi costa 5€ su Amazon

No, non un semplice cavo, ma lo strumento per smettere di avere problemi. Questo gioiellino è super resistente, ma soprattutto è un 3 in 1 pazzesco. Un solo prodotto, tre uscite diverse e la possibilità di sfruttarle tutte in contemporanea. La cosa interessante? A disposizione hai USB C, microUSB e Lightning. Praticamente è impossibile non avere il cavetto giusto al momento giusto.

Dotato di supporto alla ricarica rapida, questo dispositivo eccezionale lo prendi a 5,09€ da Amazon con spedizioni rapide e gratis.

Un cavo per risolvere il problema dei cavi

Un dramma. Quando serve, non c'è mai quello giusto a disposizione. Se hai più dispositivi e devi stare fuori, devi portarti più cavi appresso e – se sai che devi ricaricare tutti i device – serve trovare una soluzione anche a quello.

Bene, la soluzione più slim ed efficace possibile oggi te la fornisco io. Questo cavetto è unico, ma ha tre uscite: USB C, microUSB e Lightning. Scegli, di volta in volta, cosa fare: colleghi un solo dispositivo, ne colleghi due oppure ne colleghi tre contemporaneamente. Una genialata, no?

Soprattutto, l'adattatore per la presa di corrente è uno solo! Non ne serve uno multiplo ingombrante o addirittura non ne servono tre!

Fra i pregi di questo prodotto, nello specifico, c'è anche la robustezza estrema: è realizzato in corda di nylon, perfettamente a suo agio al momento di piegarlo più e più volte. Soprattutto, è rinforzato in prossimità delle uscite: questo significa che non tenderà a spacciarsi proprio in quel punto, che è il più delicato.

Insomma, definirlo un banale cavetto è assolutamente riduttivo. Di fin troppo banale qui c'è solo il prezzo: su Amazon lo prendi adesso in sconto a 5,09€ con spedizioni rapide e gratis. Io il problema dei cavi l'ho risolto, tu?