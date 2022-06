Il Chromebook più portatile che ci sia, Samsung e con 130€ di sconto

Un affare che non conosce mezzi termini. Se da qualche tempo ti bazzicava in testa l’idea di acquistare un laptop da avere sempre dietro, ho un’ottima notizia per te e si trova persino su Amazon. Concludere acquisti degni di nota è proprio semplice alle volte e questo è senza ombra di dubbio il tuo giorno fortunato.

Il Samsung Galaxy Chromebook GO è disponibile con un ribasso del 29% che si traduce in centotrenta euro in meno rispetto al solito (si vola?). In poche parole te lo porti a casa con 319,00€ nella sua versione LTE. Lo utilizzi per studio, svago e lavoro e non ti fai più problemi visto che ti mette a portata di mano comodità e portabilità.

Le spedizioni sono completamente gratuite e sei hai Prime attivo sul tuo account, sono anche velocissime. Cosa stai aspettando?

Samsung Galaxy Chromebook Go LTE: ecco cosa devi sapere sul suo conto

Slim, leggero e portatile. Le tre parole chiavi di questo Chromebook sono proprio queste e sono anche le sue caratteristiche salienti. Grazie all’unione di queste tre tu hai un dispositivo che metti in borsa e nello zaino in quattro e quattr’otto e utilizzi con facilità e disinvoltura.

Perfetto per un utilizzo quotidiano, con il sistema Chrome OS fai tutto quello che desideri e scarichi persino qualunque applicazione tu voglia.

Ti dirò, hai a disposizione un display da 14 pollici HD che è bello ampio. In altre parole ti ci guardi anche film e video senza esitazione. Se poi vogliamo aggiungere ha una cerniera da 180° quindi lo pieghi come vuoi. La tastiera è con layout QWERTY italiano e non mancano le fotocamere integrate.

Come lo sfrutti? Infili al suo interno una nano SIM e risolvi tutti i problemi di connessione del mondo.

Non aspettare un secondo in più e acquista il tuo Chromebook Samsung ora su Amazon, 319,00€ con un solo click.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.