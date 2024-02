Il Chromecast con Google TV torna in offerta su Amazon

Il Chromecast con Google TV è un ottimo strumento per rendere la tua TV o il tuo monitor non solo dotato delle applicazioni di ultima generazione, ma anche per controllare facilmente i tuoi dispositivi dal divano. Oggi puoi acquistarlo in offerta su Amazon all’ottimo prezzo di 35,99 euro.

Chromecast con Google TV in offerta: le caratteristiche

Il Chromecast con Google TV, una volta collegato al televisore o al monitor, ti permette di accedere ad una schermata Home intuitiva che include le varie opzioni di intrattenimento direttamente dai tuoi servizi di streaming preferiti.

Grazie alla personalizzazione avanzata, riceverai consigli su cosa guardare in base ai tuoi abbonamenti, alle tue abitudini di visualizzazione e ai contenuti di tua proprietà. Con un semplice tocco, potrai creare un profilo per bambini, garantendo loro un’esperienza di visione sicura e adatta alla loro età.

E con il telecomando avanzato incluso nella confezione hai il controllo completo del tuo esperienza di streaming. Basta premere il pulsante dell’assistente e dire quello che vuoi guardare, oppure cercare per stato d’animo, genere o interprete. Puoi anche riprodurre musica e ricevere risposte alle tue domande direttamente dal tuo televisore.

Infine, spazio alla possibilità di trasmettere i tuoi contenuti preferiti dal tuo dispositivo mobile alla tua TV: una comodità di cui non potrai fare a meno. Acquista oggi il tuo Chromecast con Google TV in offerta su Amazon a 35,99 euro.