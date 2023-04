Il clone di Apple Watch che cercavi: questo smartwatch ti costa 30€

Se stai cercando uno smartwatch economico ma funzionale, e guardi anche al design con un aspetto che somigli al ben più caro Apple Watch, oggi su Amazon arriva l’offerta giusta per te.

Lo smartwatch ASWEE L51 è disponibile a soli 30,59 euro invece di 69,99, con uno sconto del 56%. Scoprirai un indossabile con un design elegante e un grande schermo da 1,95 pollici, che ti offre molte funzioni utili per la tua salute e il tuo benessere.

Clone di Apple Watch? Troppo riduttivo chiamarlo così

Questo dispositivo è davvero in grado di sorprenderti a cominciare dalla sua funzione di chiamata integrata: il microfono e l’altoparlante ti permettono di effettuare o ricevere chiamate dopo aver collegato il telefono tramite APP. Puoi rispondere o effettuare una chiamata direttamente tramite lo smartwatch senza estrarre il cellulare. Inoltre, puoi ricevere notifiche di messaggi, email, social media e altre app.

Non mancano le funzioni per il monitoraggio della salute, dello stress e dell’attività fisica: l’orologio può registrare lo stato del sonno e supportare il monitoraggio dinamico in tempo reale della frequenza cardiaca, dell’ossigeno nel sangue e della pressione sanguigna. Inoltre, riceverai consigli che ti aiuteranno a rilassarti e a gestire le tue emozioni. A questo aggiungi ben 119 modalità sportive tra cui scegliere da abbinare all’impermeabilità IP68 per usarlo in doccia o in piscina.

Con la batteria da 300 mAh hai fino a 7 giorni di autonomia con una singola carica. Compatibile con iOS e Android, lo smartwatch ha un guscio in metallo e un cinturino per orologio delicato sulla pelle, che ti offrono un’esperienza di utilizzo perfetta.

Lo smartwatch ASWEE L51 in offerta su Amazon a soli 30,59 euro è insomma una vera sorpresa e non soltanto un clone. Approfittane, provalo e resterai soddisfatto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.